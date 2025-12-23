menu hamburguer
Presidente do Flamengo, Bap chama jornalista da Globo de 'nariguda'

Declaração foi dada durante evento de apresentação de resultados

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/12/2025
21:30
Atualizado há 53 minutos
Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)
imagem cameraLuiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)
Uma declaração de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, chamou atenção durante uma transmissão da Flamengo TV. Ao comentar sobre os investimentos no futebol feminino, o mandatário deu uma declaração polêmica ao falar em 'nariguda da Globo'. Apesar de não citar o nome da profissional, o comentário de Bap teve grande repercussão nas redes sociais.

- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - disse BAP.

A declaração de BAP foi dada durante um evento de apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão do presidente no Flamengo. Na transmissão, o mandatário anunciou que o clube fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap,fala sobre patrocínio na Flamengo TV (Foto: reprodução FlamengoTV)
Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Foto: FlamengoTV)

Denúncia de Renata Mendonça

Há cerca de dois meses, Renata Mendonça denunciou nas redes sociais as condições da estrutura oferecida pelo Flamengo ao time feminino. Segundo a jornalista da Globo, o clube mais rico do país mantém suas jogadoras em um ambiente com problemas de infraestrutura e falta de privacidade. Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado.

