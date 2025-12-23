Presidente do Flamengo, Bap chama jornalista da Globo de 'nariguda'
Declaração foi dada durante evento de apresentação de resultados
Uma declaração de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, chamou atenção durante uma transmissão da Flamengo TV. Ao comentar sobre os investimentos no futebol feminino, o mandatário deu uma declaração polêmica ao falar em 'nariguda da Globo'. Apesar de não citar o nome da profissional, o comentário de Bap teve grande repercussão nas redes sociais.
- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - disse BAP.
A declaração de BAP foi dada durante um evento de apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão do presidente no Flamengo. Na transmissão, o mandatário anunciou que o clube fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro.
Denúncia de Renata Mendonça
Há cerca de dois meses, Renata Mendonça denunciou nas redes sociais as condições da estrutura oferecida pelo Flamengo ao time feminino. Segundo a jornalista da Globo, o clube mais rico do país mantém suas jogadoras em um ambiente com problemas de infraestrutura e falta de privacidade. Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado.
