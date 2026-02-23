Marcos se pronuncia após polêmica com Hugo Souza: 'Não vai se repetir'

Depois do ex-goleiro Marcos comentar de forma irônica uma postagem sobre os ataques racistas sofridos por Hugo Souza, a esposa do jogador do Corinthians respondeu. Nesta segunda-feira (23), o ídolo do Palmeiras se manifestou sobre o assunto e pediu desculpas.

Hugo Souza foi alvo de ataques após a partida entre Portuguesa e Corinthians. No Instagram, o ex-goleiro Marcos respondeu com "😂" a uma postagem que relatava o ocorrido. Rauany Barcelos, esposa do jogador do Timão, retrucou em seu perfil.

— Queria que você me contasse quantas vezes você ouviu torcedores te chamando de piolhento, favelado, sem dente, sujo, pedindo para você cortar o cabelo etc. Ou melhor: quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por aparência, cabelo, cor de pele ou classe social? Pois eu queria genuinamente entender o motivo da risada! — publicou Rauany marcando o ex-goleiro Marcos.

Nesta segunda-feira (23), Marcos se manifestou oficialmente em suas redes sociais e pediu desculpas pelo comentário.

— Vi o 'post' por cima e achei que tinha sido zoeira da torcida adversária e que vocês levariam na boa, mas se vocês se sentiram ofendidos, peço desculpas a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário, não vai se repetir — respondeu Marcos.

Hugo Souza foi herói da vitória do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Portuguesa busca identificar torcedores que cometeram injúria racial contra Hugo Souza

A Portuguesa deve se reunir nas próximas horas para definir, entre as pautas, a identificação do torcedor que cometeu injúria racial contra Hugo Souza, do Corinthians, após o confronto pelo Campeonato Paulista, neste domingo (23).

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan Esportes", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

— Repudiamos o racismo e toda forma de preconceito, e nos solidarizamos com o Hugo Souza. Teremos uma reunião de diretoria daqui a pouco para alinharmos alguns pontos, como identificação de quem fez as ofensas e uma possível punição caso seja sócio — disse a Portuguesa ao Lance! por meio de sua assessoria de imprensa.

No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram que os dois, que estavam no alambrado ofendendo o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

Até o momento, Corinthians e Hugo Souza não se pronunciaram sobre o caso.