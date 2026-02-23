Maestro Júnior é sincero sobre vaias da torcida do Flamengo: 'Culpa deles'

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0, na noite deste domingo (22), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Mesmo com a vitória, a torcida rubro-negra vaiou e protestou contra o time no Maracanã.

No programa "Seleção Sportv", Maestro Júnior apontou que a 'culpa' dos protestos são dos próprios jogadores do Flamengo.

- Isso é a reação normal. Era culpa nossa (recordando protestos na época em que jogava) e é culpa deles (jogadores). Eles que fizeram a torcida do Flamengo ser exigente dessa maneira. Quando você vê o time que ganhou tudo no ano passado, ter uma atuação como a que teve contra o Lanús, naturalmente o torcedor fica frustrado. Não vou sentar na televisão para ver meu time fazer isso - analisou Maestro Júnior sobre as vaias da torcida do Flamengo.

Em campo, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com os três gols marcados no segundo tempo. Nicolas de La Cruz abriu o placar, Arrascaeta ampliou de pênalti e Luiz Araújo fechou a conta. Os times ainda se enfrentarão pelo jogo de volta.

Jogadores do Flamengo abraçados em jogo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

Como foi Flamengo x Madureira

O torcedor do Flamengo que foi ao Maracanã para a semifinal com o Madureira no inglório horário das 20h30 de domingo recepcionou o time demonstrando insatisfação com o desempenho neste início de temporada. "Vergonha, vergonha, time sem vergonha" foi o grito entoado por uma organizada antes mesmo de a bola rolar. E o que a equipe demonstraria nos pouco mais de 45 minutos que se seguiriam no primeiro tempo só fizeram essa insatisfação aumentar.

Porque, se por um lado o Flamengo não tenha sofrido nenhum tipo de pressão do Madureira — o goleiro Andrew foi quase um espectador dentro de campo —, por outro também não conseguiu transformar sua presença ofensiva em chances claras de gol. Elas foram raras, fruto quase exclusivo de investidas de Carrascal e Cebolinha pelo lado esquerdo. E, ainda que o time tenha finalizado sete vezes em direção à meta de Neguete, no primeiro tempo o Flamengo foi um latifúndio improdutivo de criatividade. Na saída para o vestiário, vaias e novo coro de "time sem vergonha" ecoaram pelas arquibancadas.

Filipe Luís resolveu mexer no time no intervalo. O Flamengo voltou com Samuel Lino e Arrascaeta para o segundo tempo, e as mudanças surtiram efeito. O time rubro-negro recomeçou a partida mais incisivo, e abriu o marcador logo aos 8 minutos, em chute de De La Cruz da entrada da área.

O gol devolveu a alegria à arquibancada, e o Flamengo enfim respondeu em campo. Arrascaeta ampliou de pênalti aos 17 — foi seu centésimo gol com a camisa rubro-negra — e Luiz Araújo fez mais um aos 40.

