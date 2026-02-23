Paulo Henrique vira assunto após derrota do Vasco: 'Três centavos'
Lateral foi titular no jogo de ida da semifinal do Carioca
O lateral-direito Paulo Henrique virou assunto depois da derrota do Vasco para o Fluminense, na tarde deste domingo (22), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos e saiu atrás na semifinal do estadual.
Depois de um 2025 espetacular, com direito a convocações e gol na Seleção Brasileira, a temporada de Paulo Henrique no Vasco não começou tão bem. O lateral sofreu uma lesão e ainda não voltou a sua forma física ideal.
Nas redes sociais, a atuação do jogador na derrota do Vasco para o Fluminense causou grande incômodo em torcedores do Gigante da Colina. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o lateral do Cruz-Maltino
Como foi o jogo do Vasco
A partida começou sob controle do Fluminense, que criou as melhores oportunidades e dominava o Vasco. Grande parte das investidas do Tricolor nasceu de erros na saída de bola vascaína, cenário que ajudou a estabelecer a superioridade territorial desde os primeiros minutos.
A pressão se transformou em vantagem aos 31 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Bernal desviou de cabeça e encontrou Kevin Serna livre para finalizar no canto de Léo Jardim, abrindo o placar.
Com pouca inspiração, o Vasco tentou responder, principalmente através da bola aérea, mas sem conseguir transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área de Johan Rojas, que obrigou Fábio a fazer boa defesa.
Em falta próxima à área vascaína, após cobrança curta, Freytes finalizou, a bola desviou em Spinelli e sobrou para Adson puxar contra-ataque em velocidade e com campo aberto. Para evitar o mano a mano com Fábio, Bernal cometeu a falta e acabou expulso em Vasco x Fluminense.
