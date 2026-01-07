Jornalista aponta suposto incomodo de Hulk no Atlético-MG: 'Me parece'

O futuro de Hulk no Atlético-MG segue incerto. Sem um acerto pela renovação de contrato, que se encerra ao fim da temporada de 2026, o atacante pode está perto de um adeus no clube mineiro. Diante do cenário, o jornalista Carlos Eduardo Mansur analisou o entrave nas negociações.

continua após a publicidade

➡️ Paulo Bracks abre o jogo sobre Hulk e diz 'maior ídolo da história do Atlético-MG'

Durante a programação do "Sportv", na última terça-feira (7), o comunicador comparou a proposta do Galo com a do Fluminense. O tricolor carioca está interessado em contar com o atacante para esta temporada de 2026.

— Acho que existem várias pontas nessa negociação. O que me parece é: a parte final da temporada passada construiu no Hulk, que ficando no clube, ele não teria um 2026 com tantos minutos e o protagonismo. Tem relação com a comissão técnica? Sim. Mas as conversas com o Atlético-MG, parecem que indicaram para ele um projeto de aposentadoria — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— Já no Fluminense, ele tem um projeto esportivo. Algo que não envolve o simbolismo que ele tem no clube mineiro. Mas sim, pelo que ele pode dar ao time carioca em dois anos de futebol. O Hulk, hoje, ainda se vê como um atleta, que pode render dentro de campo... Ele entende que é uma proposta que o valoriza mais — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Hulk de saída?

Em meio às especulações sobre uma possível saída do Atlético-MG, o atacante esclareceu o atual cenário das negociações com o clube mineiro. Por meio de uma publicação nas redes sociais, Hulk aumentou as incertezas e foi sincero sobre o interesse de outros clubes.

continua após a publicidade

Além disso, o ídolo da torcida alvinegra, o jogador negou qualquer pedido de rescisão e afirmou que não está forçando uma saída do clube, reforçando que pretende cumprir o vínculo atual, válido até o fim desta temporada. O camisa 7 destacou o respeito que tem pelo clube e lembrou que ainda possui contrato em vigor. Segundo ele, não há qualquer movimento para deixar o Galo antes do término do acordo.