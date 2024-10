Torcida do Peñarol durante confusão do Recreio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Algumas vítimas do vandalismo de torcedores do Peñarol, na última quarta-feira (23), na Praia do Pontal, na Zona Oeste, Rio de Janeiro, já foram ajudadas por famosos. No entanto, segundo o portal “UOL”, quatro delas seguem sem encontrar soluções para seus respectivos veículos, que foram queimados ou depredados pelos uruguaios.

Marcelo Barbosa, professor de surfe que dá aulas na Praia do Pontal, disse ao jornal que continua sem ajuda e que seu carro está totalmente destruído.

— Não tive nenhum socorro, continua na mesma, meu carro está lá todo quebrado. Eu forrei para não entrar água. Escutamos que o secretário disse que vai indenizar, mas estou aguardando, né? Estou junto com o pessoal aguardando para ver o que vai rolar nisso aí. Não posso trabalhar com o carro porque está com os vidros todos quebrados. Tanto o dianteiro como o traseiro e as laterais também — afirmou.

Outros donos de motos, como o caso de Leandro Ribeiro, Natan Nunes e Peterson Ribeiro, relataram ao jornal que receberam uma negativa de seus seguros, que alegaram que não cobrem, prejuízos derivados de atos de vandalismo.

— O seguro não nos dá resposta de nada, se irá pagar ou não. Algumas pessoas estão achando que ganhei moto zero, mas não ganhei nada, não. Alguns influencers me procuraram dizendo que iriam ajudar, mas até agora nada — afirmou Peterson.

Na última quarta-feira (23), torcedores do Peñarol criaram cenas de terror na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O conflito aconteceu horas antes da partida da equipe uruguaia contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação.