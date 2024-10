Luiz Henrique durante Bragantino x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 19:50 • Rio de Janeiro

Uma falta cometida por Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, sobre Luiz Henrique, do Botafogo, gerou repercussão na web. As equipes se enfrentam no Estádio Nabi Abi Chedid neste sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

O lance ocorreu aos 18 minutos do primeiro tempo. Após dividida próxima à linha lateral, o jogador do Massa Bruta acabou pisando no tornozelo do atacante do Glorioso, que ficou caído com dores. No entanto, Anderson Daronco não apresentou cartão para Capixaba.

Via redes sociais, torcedores do Botafogo expressaram revolta com a decisão do árbitro. Para muitos, o VAR deveria ter entrado em ação e recomendado a expulsão de Juninho pela falta em Luiz Henrique. Confira abaixo alguns comentários sobre o lance.

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Botafogo

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

⚽ ESCALAÇÕES:

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Matheus Fernandes, Pedro Henrique, Eduardo e Gustavo Nunes; Jadsom, John John, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Vitinho e Eduardo Sasha.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Savarino, Luiz Henrique e Almada; Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-MT)