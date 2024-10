Jornal argentino dispara sobre Botafogo x Peñarol: ‘Surra histórica’

Luiz Henrique marcou um dos gols da goleada Alvinegra (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 11:53 • Rio de Janeiro

Após a noite mágica vivida no Estádio Nilton Santos, na noite de quarta-feira (23), jornais de toda a América do Sul só tinham um assunto a comentar: a vitória maiúscula do Botafogo sobre o Peñarol por 5 x 0! O Diário Olé, famoso jornal esportivo argentino, não ficou de fora desta onda e dedicou sua manchete a goleada Alvinegra.

➡️Luiz Henrique, do Botafogo, quebra silêncio sobre envolvimento com apostas

Mosaico e recpçaõ da torcida do Botafogo na semifinal contra o Peñarol, pela Libertadores (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

"Surra histórica: Botafogo meteu cinco no Peñarol e tem um pé e meio na final da Copa Libertadores"

- Com cinco gols em pouco menos de meia hora e o atacante brasileiro como figura exclusiva, o Botafogo deu mais uma demonstração do poder brasileiro, colocou um pé e meio na final e alimentou a ilusão de vencer a primeira {Libertadores} em sua história - escreveu jornal.

➡️Botafogo: Alex Telles revela conversa no intervalo para virada de chave contra o Peñarol

Alexander marcou seu primeiro gol pelo Botafogo na goleada sobre o Peñarol, pela Libertadores (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

- Mesmo faltando 90 minutos, só uma catástrofe esportiva no Campeão do Século poderia privar os brasileiros de disputar a final, no dia 30 de novembro, no Monumental. Esperando para saber se enfrentará o River ou o Mineiro, o sagrado Botafogo é uma chama que sonha em conquistar a América - concluiu o Olé.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

E agora?

Na próxima terça-feira (30), no Uruguai, o Botafogo enfrenta o Peñarol com uma larga vantagem de 4 a 0, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Caso avance à final, o Glorioso encara o vencedor de River Plate x Atlético-MG, no Monumental de Núñez, estádio que Barboza está acostumado, visto que foi revelado pelo River Plate, clube da casa.