Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 28/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

A vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, no último sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão, garantiu a permanência do Botafogo no topo da tabela por mais uma rodada e virar a chave tranquilamente para o jogo de volta da Libertadores, contra o Peñarol, na próxima quarta-feira (30). Apesar da vantagem de cinco gols no placar, Artur Jorge terá dor de cabeça para definir o time titular.

O jogo mais importante da história do Alvinegro, até o momento, se tornou uma catarse de emoções depois do resultado da partida de ida, no Nilton Santos. Depois de uma vitória de 5 a 0 em cima dos espanhóis, a viagem para Montevidéu será para confirmar a vaga na final da competição continental pela primeira vez. Pela tranquilidade no placar, Artur Jorge pode se dar o 'luxo' de poupar alguns titulares pensando na grande final.

Isso porque o técnico alvinegro tem cinco jogadores importantes pendurados por cartão amarelo: John, Alexander Barboza, Gregore, Luiz Henrique e Igor Jesus. Todos titulares e essenciais para uma eventual decisão.

Na Libertadores, a contagem dos cartões só é zerada depois da fase de grupos, mas no mata-mata voltam a ser contados. Segundo as regras da competição, o jogador que receber três amarelos cumpre suspensão automática.

Além dos cartões, há a questão do desgaste físico dos atletas. Depois do jogo de ida da semifinal, Artur Jorge optou por força máxima para enfrentar o Bragantino, três dias depois, em Bragança, em jogo decisivo pelo Brasileirão. No duelo, no Nabizão, foi possível perceber o cansaço de alguns jogadores que não obtiveram o mesmo desempenho. Como Luiz Henrique, substituído no segundo tempo para a entrada de Óscar Romero.

Jogadores com mais partidas na temporada

Marlon Freitas - 56 jogos Tchê Tchê - 52 jogos Bastos - 50 jogos Luiz Henrique - 47 Gregore - 47

Destes, é possível que o técnico opte por poupar Luiz Henrique e Gregore, levando em conta os cartões e desgaste físico. O setor ofensivo alvinegro é recheado de opções que poderiam substituir o camisa 7 no Uruguai, como Tiquinho Soares, Matheus Martins e Eduardo. No meio-campo, Danilo Barbosa, Allan e Carlos Eduardo podem assumir a função. Na defesa, Alexander Barboza pode ser mais um para começar no banco e dar lugar a Adryelson.

Depois da vitória sobre o Bragantino, Artur Jorge deixou claro que não pretende deixar jogadores no Rio de Janeiro para o clássico contra o Vasco, no Brasileirão, e que vai para Montevidéu com força máxima.

– Vão todos aqueles que eu entenda que vão fazer falta para o jogo. Não posso fazer algo contrário àquilo que digo. É um jogo importante. Sei da vantagem, mas é importante. Temos dias para pensar no jogo do Uruguai, vamos pensar na parte física, na quantidade de jogos seguidos que cada jogador fez. Há uma série de fatores que temos que avaliar. Quem vai ou quem não vai jogar. O que digo é que vamos com todas as armas à disposição.

O treinador disse que vai avaliar sobre poupar os jogadores pensando na final da competição e reclamou sobre a regra da Conmebol de não zerar os cartões para a decisão da competição.

– Vou pensar um bocadinho disso (poupar os cinco) a partir de hoje. Minha ideia era conversar com a Conmebol para atualizar a regra para que isto não pudesse acontecer (jogador perder a final por terceiro cartão amarelo). Isso não acontece na Europa. Não faz sentido termos jogadores pendurados e não podermos usarmos na final.

O Botafogo volta a campo contra o Peñarol, em Montevidéu, na quarta-feira (30), em partida de volta da semifinal da Libertadores, para confirmar a vaga na final do torneio continental. O Glorioso tem a vantagem de cinco gols no placar. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Na terça-feira seguinte (5), enfrenta o Vasco, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.