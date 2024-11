(Foto: Reprodução/SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro

A discussão à beira do gramado entre Marcelo e Mano Menezes, no último jogo contra o Grêmio, no Maracanã, tomou grande repercussão e o jogador teve seu contrato rescindido na tarde deste sábado (01), um dia após o ocorrido. Sobre a polêmica, Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL, defendeu o técnico e criticou a atitude do jogador.

PVC critica Marcelo por discussão com Mano Menezes

"Ele nunca deu curto-circuito quando era reserva de Fábio Coentrão no Real Madrid e hoje diz que Mourinho o ajudou ao dizer que não sabia marcar... Ah, mas naquela época estava no Real Madrid, onde ganhou quatro Champions League. E daí, agora está no Fluminense e tem de ajudar o clube que lhe paga salários. É remunerado, bem remunerado, para ajudar o clube onde joga".

O que aconteceu?

A temperatura esquentou no banco de reservas do Fluminense nos minutos finais do empate contra o Grêmio, no Maracanã. O técnico Mano Menezes chamou Marcelo para entrar em campo, minutos antes do término da partida, mas afirmou ter ouvido comentários desagradáveis por parte do jogador e acabou desistindo de colocá-lo em campo.

Marcelo voltou para o banco indignado. Naquele momento, o Tricolor vencia por 2 a 1, sofrendo o empate em uma cobrança de pênalti logo depois.

Marcelo x Mano Menezes

- Não fala mais comigo. Não encosta em mim. E para de fazer média com a torcida - Mano sobre o que ouviu de Marcelo.

- Eu não iria colocar o JK (John Kennedy). Talvez seja aí que você queira chegar, então vamos chegar logo... Eu iria colocar o Marcelo, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. (...) Essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol é, às vezes é feito dessas coisas não tão agradáveis também. Com a nossa experiência, a gente vai saber resolver internamente - explicou Mano.

