Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro

Somente três pontos separam o Botafogo do Palmeiras na briga pelo {Campeonato Brasileiro}, a 7 rodadas do fim. Com a disputa ficando cada vez mais acirrada e com um confronto direto marcado para as rodadas finais, o comentarista do SBT, Mauro Beting, fugiu ao ser perguntado sobre quem seria o campeão.

Próximos compromissos no Brasileirão

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (4) para um dos jogos mais importantes na briga pelo tricampeonato brasileiro: o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Após confirmar a vaga na final do torneio continental, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira (5), em clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.

Tabela de Palmeiras e Botafogo no Brasileirão

32ª Rodada: Corinthians x Palmeiras (04/11) Botafogo x Vasco (05/11)

33ª Rodada: Palmeiras x Grêmio (08/11) Botafogo x Cuiabá (09/11)

34ª Rodada: Bahia x Palmeiras (20/11) Atlético-MG x Botafogo (20/11)

35ª Rodada: Atlético-GO x Palmeiras (24/11) Botafogo x Vitória (24/11)

36ª Rodada: Palmeiras x Botafogo (26/11)

37ª rodada Cruzeiro x Palmeiras (04/12) Internacional x Botafogo (04/12)

38ª Rodada: Palmeiras x Fluminense (08/12) Botafogo x São Paulo (08/12)



