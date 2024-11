Gabriel Medina terá papal importante no GP de Interlagos; entenda

Gabriel Medina dará 'bandeirada' no GP de Interlagos, em São Paulo (Fotos: Gabriel Gavinelli-F1Mania / William Lucas-COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 11:55 • Rio de Janeiro

Tricampeão mundial de surfe, o surfista brasileiro Gabriel Medina foi a personalidade escolhida para acenar a tradicional bandeira quadriculada do Grande Prêmio de São Paulo de 2024, que acontece neste domingo (03) no Autódromo de Interlagos.

➡️Norris sai na frente no Brasil e põe McLaren na liderança do TL1 do GP de São Paulo

Com 30 anos e três títulos mundiais no surfe, Medina será o responsável por dar a 'bandeirada' que encerrará a corrida de Interlagos após 71 voltas. E a escolha não foi por acaso, o surfista é um admirador confesso de Fórmula 1 e já esteve em outras edições do GP São Paulo.

Piastri durante a classificação da sprint do GP de Interlagos (Foto: Nelson Almeida/AFP)

- Ser convidado para dar a bandeirada é uma honra e ser em um fim de semana de muitas homenagens ao Senna, meu ídolo, torna esse momento mais especial ainda. Vamos torcer para uma corrida emocionante e acirrada - disse o surfista Gabriel Medina sobre seu papel no GP de Interlagos.

➡️Qual tamanho da fortuna de Gabriel Medina?

Gabriel Medina é fã declaradoo de Fórmula 1 e estará no GP de Interlagos (Foto:Thiago Diz/WSL)

Em anos anteriores, o posto, que esse ano será de Medina, já foi de outros grandes nomes do esporte. Em 2023, a 'Rainha do Futebol' Marta foi escolhida para essa tarefa. Em 2022, o bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi marcou presença no evento, celebrando 50 anos de seu primeiro título. Em 2021, a responsabilidade coube à ginasta Rebeca Andrade, um dos maiores nomes do Brasil nas Olimpíadas.

➡️Compare premiação das medalhas de Tati e Medina nas Olimpíadas com bonificações da WSL