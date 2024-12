PVC critica Landim por ‘procedimento Eurico Miranda’ nas eleições do Flamengo

O Flamengo comunicou que os eleitores só conseguirão votar apresentando documento de identificação e carteira de associado do clube, decisão contestada pelo atual presidente Rodolfo Landim, que pediu à Assembleia que revesse a exigência. Segundo ele, muitos sócios não sabem onde estão as carteirinhas ou as mesmas estão fora da validade. O jornalista PVC, do UOL, criticou essa atitude do atual presidente e comparou ao ex-dirigente do Vasco, Eurico Miranda.

- Estão suspeitando de uma tentativa de judicializar o caso para adiar a eleição, o que seria bizarro para um clube com a história democrática do Flamengo. Não identificar o associado é um procedimento Eurico Miranda. É uma ação do presidente do Flamengo contra o Flamengo. Tem um jogo político, mas qual é a questão? Mudar a regra da eleição que o elegeu. Quando ele foi eleito, a regra era apresentar a carteira social e a carteira de identidade - disse PVC.

Quem pode votar na eleição do Flamengo?

Sócios do Flamengo que fazem parte da Assembleia Geral podem participar da votação. As categorias são: grande-benemérito, Benemérito, Emérito, Laureado e proprietário com no mínimo dois anos de vida associativa até o dia 31 de agosto do ano da eleição.

