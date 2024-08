Eleição do Flamengo: saiba datas, pré-candidatos a presidente e tudo o que se sabe até o momento

Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo no fim de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os sócios do Flamengo vão escolher o presidente que irá suceder Rodolfo Landim para o triênio 2025/2027. A eleição será em dezembro, e o Lance! preparou um FAQ sobre tudo o que os rubro-negros precisam saber sobre o pleito.

➡ Dupla do Flamengo pode perder a temporada com suspeita de lesões graves, segundo Tannure

➡ Tite compara críticas ao Flamengo com Olimpíada e avalia empate com Palmeiras: ‘Desempenho de vitória’

Quem são os pré-candidatos?

Após seis anos na presidência do clube, Landim tem quatro pré-candidatos dispostos a assumir o seu lugar. Dois deles trabalham no Rubro-Negro, enquanto outros dois já fizeram parte em algum momento do clube.

Rodrigo Dunshee de Abranches - Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo;

- Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo; Luiz Eduardo Baptista, o Bap - Presidente do Conselho de Administração;

- Presidente do Conselho de Administração; Maurício Gomes de Mattos - Ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas;

- Ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas; Wallim Vasconcellos - Ex-vice-presidente de futebol e finanças.

Data e horário

A eleição acontecerá no dia nove de dezembro (segunda-feira) das 8h (de Brasília) às 21h (de Brasília).

Segundo o estatuto do Flamengo, as eleições presidenciais devem ocorrer em uma data dentro dos 10 primeiros dias de dezembro. A decisão pelo pleito ser em um dia de semana se deu por conta do apertado calendário esportivo com a possibilidade da final da Libertadores no dia 30 de novembro, mas também com a 38ª rodada do Brasileirão nos dias sete e oito de dezembro.

Inscrição de chapas e novidades

A inscrição das chapas que irão concorrer à presidência do Flamengo será realizada entre os dias 10 de setembro a 30 de setembro. Elas serão identificadas com números, não com cores, como era feito em um passado recente.

Além disso, a votação acontecerá por meio de uma urna eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), assim como são feitas as eleições municipais, estaduais e federais para cargos executivos e legislativos no país.

Quem pode votar?

O Flamengo informou que três categorias de pessoas podem participar da votação que definirá o sucessor de Rodolfo Landim. Sócios-torcedores não terão participação no pleito do Rubro-Negro.

Grande-Benemérito, Benemérito, Emérito, Remido ou Laureado;

Proprietário que contem, no mínimo, dois anos de vida associativa ininterrupta contados da data de admissão até o dia 31 de agosto de 2024;

Patrimonial, Contribuinte e Contribuinte Off-Rio que contem, no mínimo, três anos de vida associativa ininterrupta contados da data de admissão até o dia 31 de agosto de 2024.