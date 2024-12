Rebeca Andrade é uma das 100 mulheres mais influentes de 2024

Rebeca Andrade está na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2024. A lista foi divulgada pela rede britânica BBC, que inclui artistas, ativistas e políticas, entre outras. A ginasta brasileira é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis no total.

continua após a publicidade

➡️Com medalhistas em Paris, COB divulga finalistas do Prêmio Brasil Olímpico 2024

A rede britânica trouxe a trajetória da ginasta brasileira, a relação dela com a família, as graves lesões que enfrentou durante a carreira e a preocupação em priorizar a saúde mental. Nas Olímpíadas de 2024, superou Simone Billes, considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos. A americana chegou a reverenciar Rebeca Andrade durante a premiação em Paris. A cena viralizou nas redes sociais.

- Filha de mãe solo, Rebeca tem sete irmãos. Até os 10 anos, ela ia a pé da sua comunidade nos arredores de São Paulo para as sessões de treino, enquanto a mãe fazia faxina para pagar por seu treinamento - escreveu a BBC na publicação da lista.

continua após a publicidade

Rebeca Andrade está entre as 100 mulheres mais influentes e inspiradoras de 2024 (Foto: Loic VENANCE / AFP)

➡️O futuro do Brasil nas Olimpíadas: entenda como país virou a quinta maior potência do judô

Outras sete atletas fazem parte da lista, entre elas estão: Allyson Felix, dona de 11 medalhas olímpicas; Joan Chelimo Melly do atletismo; Vinesh Phogat do wrestling; Tracy Otto do tiro com arco paralímpico; Zakia Khudadadi do taekwondo paralímpico; Kim Yeji do tiro esportivo; e Zhiying Tania Zeng do tênis de mesa.

Rebeca Andrade deixou Fofão (vôlei) e Mayra Aguiar (judô) para trás e se tornou a mulher brasileira com mais medalhas olímpicas na história. Posteriormente, conquistou mais uma prata, no salto, e empatou com Torben Grael e Robert Scheidt no topo da lista entre todos os esportistas, com dois ouros, três pratas e um bronze.