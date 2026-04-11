Cicinho crava placar de Corinthians x Palmeiras: 'Para acabar com a euforia'

Corinthians x Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho previu uma vitória da equipe do treinador

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Durante o programa "Jogos da Bola", da Band, na última sexta-feira (11), o ídolo do São Paulo não ficou em cima do muro para palpitar no clássico paulista. Ao analisar o clássico, Cicinho pontuou que a euforia com a chegada do técnico Fernando Diniz chegará ao fim. Ele também previu o resultado de Fluminense x Flamengo e Internacional x Grêmio, outros dois clássicos da rodada.

— Vou além para palpitar nessa partida. Para acabar com essa euforia (do técnico Fernando Diniz) 4 a 1 Palmeiras. Também acho que será 1 a 0 para o Internacional (no clássico gaúcho), e no Fla-Flu 2 a 0 para o Rubro-Negro — disse o ex-jogador.

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11ª rodada do Brasileirão

A 11ª rodada do Brasileirão será disputada entre este sábado (11) e domingo (12). Ao todo, dez jogos acontecem entre os dias. Os principais confrontos são os clássicos entre Corinthians e Palmeiras, Fluminense e Flamengo e Grêmio x Internacional. O confronto gaúcho acontece às 20h30 (de Brasília), deste sábado (11). Já o paulista e o carioca estão marcados respectivamente para às 18h30 (de Brasília) e 18h (de Brasília).

Além dos confrontos regionais, outros oito jogos acontecem neste final de semana. São eles: Vitória x São Paulo, Remo x Vasco, Mirassol x Bahia, Santos x Atlético-MG, Athletico-PR x Chapecoense, Botafogo x Coritiba e Cruzeiro x Bragantino.

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