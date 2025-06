Athletico x Remo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Remo se enfrentam neste sábado (14), em jogo da 12° rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Athletico x Remo CAP REM 12ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 14 de junho, às 18h30 (horário de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Gizeli Casaril (SC) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa, e quebrou uma sequência de três jogos invicto na competição. O Furacão ocupa a 12ª colocação, com 14 pontos, e não terá o técnico Odair Hellmann e o auxiliar Fábio Moreno, expulsos. O preparador físico Anderson Nicolau fica na beira do gramado.

Para o jogo, a equipe não poderá contar com o volante Felipinho e o meia Zapelli, suspensos. Já os meia-atacantes Patrick e João Cruz estão de volta - o primeiro se recuperou de lesão e o segundo retornou da Seleção sub-20. O atacante Luiz Fernando, que cumpriu suspensão, também está à disposição.

O Remo se recuperou da derrota para o CRB, a primeira no torneio, e bateu o Operário-PR por 2 a 1, de virada, em casa. O Azulino é o quinto colocado, com 20 pontos, a mesma pontuação do Coritiba, que abre o G-4.

O auxiliar Flávio Garcia segue no comando interino e tem a baixa do volante Luan Martins, suspenso. Dodô e Daniel Cabral disputam a posição. No ataque, Matheus Davó tenta uma vaga como titular.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Remo pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X REMO

12ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (14), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Anderson Nicolau, preparador físico)

Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Falcão, Patrick (Raul) e Giuliano; Luiz Fernando, João Cruz e Renan Peixoto.

REMO (Técnico: Flávio Garcia, interino)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Sávio; Dodô, Pedro Castro e Pavani; Janderson (Davó), Adailton e Pedro Rocha.