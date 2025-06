Clube da Série B suspende naming rights da Arena por atraso milionário

O Athletico congelou o acordo de naming rights que tem com a Ligga Telecom para o estádio rubro-negro. A empresa de energia tem uma dívida de cerca de R$ 50 milhões com o Furacão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Ligga e o Athletico chegaram a se reunir para tentar uma solução, mas o caso deve se alastrar para a Justiça. Em julho de 2023, a empresa e o clube assinaram um contrato de 15 anos, no valor de R$ 200 milhões - R$ 13,3 milhões por temporada, o sexto maior do Brasil.

Sem acordo, a diretoria atleticana deixou de mencionar a marca como nome da praça esportiva. Nos últimos dias, o Athletico voltou a adotar a tradicional "Arena da Baixada" ou o apelido de "Caldeirão "nas redes sociais e no site oficial do clube. O nome oficial do local passou de Joaquim Américo para Mario Celso Petraglia no ano passado.

continua após a publicidade

No estádio, a marca também está presente na fachada e na estrutura interna, com banners e placas. O clube deve retirá-los antes do jogo de domingo (8), diante do Atlético-GO, pela Série B.

- A Ligga Telecom foi surpreendida com a decisão do Athletico, visto que negociações estão em curso. Ressaltamos que o diálogo entre as partes tem o objetivo de revisar os termos do contrato vigente, com foco na construção de uma solução que atenda aos interesses mútuos. O contrato firmado prevê cláusulas de confidencialidade que impedem a divulgação de informações sobre as negociações em andamento - afirmou a empresa, em nota.

continua após a publicidade

➡️ Veja as notícias do Athletico

Arena da Baixada, estádio do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Problema para os cofres do Athletico

O acordo de naming rights do Athletico com a Ligga Telecom foi colocado como garantia para o pagamento da dívida da Arena. Orçada em R$ 184,6 milhões, a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014 foi finalizada ao custo de R$ 590 milhões, sem a cobrança de multas e juros moratórios. Se tivesse, a quantia subiria para R$ 1,2 bilhão.

No contrato tripartite, Estado e Município pagarão R$ 75 milhões cada. O governo já cumpriu sua parte no ano passado, enquanto a prefeitura ainda não fez o depósito de R$ 40 milhões (descontado por outra dívida do clube). Já o Athletico ficou com R$ 190 milhões para pagar em 15 anos, tendo feito R$ 50 milhões à vista em 2023 e outra parcela de R$ 67 milhões no ano passado.

A outra garantia de pagamento colocado pelo Athletico são as mensalidades de sócio-torcedor. Em 2024, de acordo com o balanço financeiro, o clube arrecadou R$ 59,3 milhões na modalidade.

Valores de naming rights dos estádios no Brasil

Mercado Livre Arena Pacaembu : R$ 1 bilhão por 30 anos - R$ 33,3 milhões por ano

: R$ 1 bilhão por 30 anos - R$ 33,3 milhões por ano Morumbis (São Paulo ): R$ 75 milhões - R$ 25 milhões por ano

): R$ 75 milhões - R$ 25 milhões por ano Vila Viva Sorte (Santos) : R$ 150 milhões por 10 anos - R$ 15 milhões por ano

: R$ 150 milhões por 10 anos - R$ 15 milhões por ano Allianz Parque (Palmeiras ): R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano

): R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano Neo Química Arena (Corinthians) : R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano

: R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões por ano Ligga Arena (Athletico) : R$ 200 milhões por 15 anos - R$ 13,3 milhões por ano

: R$ 200 milhões por 15 anos - R$ 13,3 milhões por ano Casa de Apostas Arena Fonte Nova : R$ 52 milhões por 4 anos - R$ 13 milhões por ano

: R$ 52 milhões por 4 anos - R$ 13 milhões por ano Arena MRV (Atlético MG) : R$ 71,8 milhões por 10 anos

: R$ 71,8 milhões por 10 anos Arena BRB Mané Garrincha : R$ 7,5 milhões por 3 anos - R$ 2,5 milhões por ano

: R$ 7,5 milhões por 3 anos - R$ 2,5 milhões por ano Casa de Apostas Arena das Dunas : R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão por ano

: R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão por ano Arena Nicnet (Botafogo-SP): R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão por ano

Próximos jogos do Athletico na Arena