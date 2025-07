O Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle, por 4 a 0, no jogo de ida dos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, no final da noite desta terça-feira (15), no Estádio Olímpico Atahualpa, Quito, no Equador. Carabajal, Mercado (2) e Spinelli marcaram os gols da equipe equatoriana.

Com o resultado, o Independiente del Valle colocou um pé nas oitavas de final da Sul-Americana. O Vasco, por sua vez, precisa vencer por cinco gols de diferença para se classificar. Caso vença por quatro gols, a disputa vai para os pênaltis.

Como foi o jogo?

O Vasco não se intimidou com o Independiente del Valle nem transpareceu que sentiu os 2.850 metros da altitude de Quito. Desde os minutos iniciais, o Cruz-Maltino jogou de igual para igual com a equipe equatoriana.

No entanto, a estratégia de Diniz foi comprometida logo aos 11 minutos. Lucas Piton deu um pisão em Guagua e recebeu um cartão amarelo. O VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e expulsou o lateral-esquerdo cruz-maltino.

Se a missão era difícil, se tornou mais complicada. Mesmo assim, o Vasco não se abateu e teve duas grandes chances com Rayan em cobranças de falta aos 17 e 19 minutos. O Del Valle respondeu somente aos 31 minutos com Spinelli, que cabeceou no travessão. Na sequência do lance, Léo Jardim fez um milagre.

O Independiente del Valle foi crescendo até que nos acréscimos do primeiro tempo os equatorianos abriram o placar. Guagua cabeceou, Léo Jardim chegou na bola, mas no rebote Carabajal balançou a rede.

O Vasco voltou do intervalo modificado. Diniz optou por tirar Nuno Moreira e colocar mais um zagueiro. Mauricio Lemos foi o escolhido. Nada adiantou e, logo aos 3 minutos, o Del Valle ampliou com Mercado. O volante dominou de peito e emendou um belo chute no canto para marcar o segundo gol da equipe equatoriana. Dois minutos depois, aos 5 minutos, Spinelli fez o terceiro.

Aos 36 minutos, Mercado marcou o quarto para o Del Valle. Fernández chutou forte, a bola bateu nas costas de Mauricio Lemos e sobrou limpa para o volante balançar a rede pela segunda vez no jogo.

Se fosse da vontade, o Independiente del Valle poderia ainda ter feito um estrago maior. Porém, os equatorianos esbarraram nas grandes defesas de Léo Jardim, que teve mais uma grande atuação e ainda defendeu um pênalti ao final da partida.

Piton foi expulso aos 11 minutos do primeiro tempo (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo no sábado (15), quando enfrentará o Grêmio às 17h30, pela 14ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira partida do Cruz-Maltino, em São Januário, na volta da Copa do Mundo de Clubes.

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 4 X 0 VASCO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça, 15 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU);

🥅 Gols: Carabajal (47' do 1ºT), Mercado (3' e 36' do 2ºT) e Spinelli (5' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Alcívar e Briones (IDV); Hugo Moura (VAS) e Léo Jardim;

🟥 Cartão vermelho: Lucas Piton (VAS).

⚽ESCALAÇÕES

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

Guido Villar; Matias Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal e Cortéz (Layan Loor); Jordy Alcívar (Jhegson Méndez), Mercado e Darwin Guagua (Cazares); Briones (Aron Rodríguez), Renato Ibarra e Claudio Spinelli.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê (Garré); Rayan (David), Nuno Moreira (Mauricio Lemos), GB (Victor Luís) e Vegetti (Paulinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Augusto Menendez (PER);

🖥️ VAR: Joel Alarcon (PER).