Presidente do Grêmio chama jornalista de ‘filho de chocadeira’

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, subiu o tom e ofendeu um jornalista na chegada da equipe em Belo Horizonte. Na ocasião, o dirigente chamou o repórter Diogo Rossi de "filho de chocadeira" em razão e uma informação publicada em seu canal no YouTube. Confira abaixo.

- Isso não é um colega. Não é um colega de vocês. É um desqualificado. Não deve ter sido parido. Deve ter sido filho de chocadeira para falar uma bobagem desse tamanho. São várias fake news. Primeiro que o Martin Braithwaite nunca esteve na minha sala. Eu nunca conversei com ele sobre treinamento. É um cara extremamente profissional. Diria que nos meus 30 anos de Grêmio, foi o atleta mais profissional que eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre o que entendemos que possa ser modificado, melhorado para o resultado ser melhor. Mas essa notícia é totalmente inverídica - disparou Alberto Guerra. E emendou:

- Ele falhou como jornalista. Deveria checar a informação comigo e com o atleta. Ele está dizendo que tem as fontes dele. Já faço um apelo a Aceg, que regula os cronistas esportivos, que tome uma providência, porque não é possível o cara inventar um tamanho absurdo. Uma notícia totalmente inverídica, que nem é um furo de verdade. Está demais. Se tivesse 1% de verdade não estaria dando esse discurso. Fico chateado. São maus profissionais como este que acabam afastando as pessoas do futebol. Todo dia tem uma fake news. Essa tomou uma proporção maior porque afeta o clube. Afeta o presidente do clube. Afeta o jogador. Afeta o Renato. Coloca todo mundo numa situação num momento que a gente precisa.

Em contato com o Lance!, o Grêmio informou que o "por ora, não há nada previsto" sobre uma retratação do presidente Alberto Guerra sobre o caso.

Em programa, Diogo Rossi deu a versão sobre o caso. O jornalista disse que não tem "muitas coisas para dizer a não ser a minha total incredulidade sobre o caso". O repórter finalizou afirmando que o que o chateou foi sua mãe ter sido citada.

- Eu não tenho muitas coisas para dizer a não ser a minha total incredulidade sobre o caso. Eu estou na imprensa há muito tempo e, por isso, não me abalei. O que me chateou foi citar a minha mãe, que não tem nada a ver com isso.

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg) também se manifestou. O presidente da entidade, Rogério Amaral considerou o duro o discurso do dirigente gremista e informou que encaminhará para a Comissão de Ética e ao Conselho Deliberativo.

- Pessoalmente, considerei duras as considerações do presidente gremista a respeito do repórter Diogo Rossi. Vamos encaminhar para a Comissão de Ética e, na sequência, ao Conselho Deliberativo da entidade.

Presidente desmentiu que tenha conversado com Braithwaite (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O que foi divulgado pelo jornalista sobre o atacante do Grêmio?

Segundo Diogo Rossi, Martin Braithwaite procurou Alberto Guerra para externar insatisfação com os treinos do técnico Renato Portaluppi. O presidente do Grêmio negou veementemente tudo o que foi divulgado pelo jornalista sobre o atacante.