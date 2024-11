Grêmio terá retorno importante para enfrentar o Cruzeiro

O Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Cruzeiro nesta terça-feira (26) e logo viaja para Belo Horizonte. Para o confronto, Renato Gaúcho terá o retorno de uma peça importante para a sua defesa: Jemerson. Por outro lado, outro zagueiro deve ser desfalque.

Jemerson cumpriu suspensão automática contra o Juventude, na última rodada, e volta a ser opção para a defesa gremista. Contra o Cruzeiro, a tendência é que seja titular, visto que tem sido aproveitado na função pelo técnico do Tricolor.

Por outro lado, o comandante ganhou uma preocupação no mesmo setor. Rodrigo Ely, que deixou o jogo contra o Juventude lesionado, não deve ficar à disposição para enfrentar a Raposa. O zagueiro ficou de fora dos últimos treinamentos devido a uma luxação no pé direito. Ele realiza tratamento com a fisioterapia do Clube para poder retornar aos gramados para os últimos três jogos da equipe.

Com isso, a tendência é que Pedro Geromel seja titular ao lado de Jemerson. Contra o Juventude, o ídolo foi escolhido para iniciar a partida. Gustavo Martins também é opção, assim como Rodrigo Caio e Natã. Walter Kannemann se recupera de procedimento e volta aos gramados apenas na próxima temporada.

Grêmio busca vencer o Cruzeiro para subir na tabela de classificação (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Provável time:

Precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento, o Grêmio entra em campo com o que tem de melhor à disposição. Com isso, Renato Gaúcho deve escalar o time com Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam na noite de quarta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

