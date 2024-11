Grêmio se manifesta sobre suposto caso de injúria racial contra Carlinhos, do Flamengo

O Grêmio se manifestou sobre a notícia que apontou suposto caso de injúria racial direcionada ao atacante Carlinhos, do Flamengo. A matéria foi publicada pelo Lance! no último dia 22 de setembro, após partida entre as equipes, pelo Brasileirão.

Confira a nota

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense repudia de forma veemente os termos utilizados na matéria veiculada pelo periódico Lance! em 22/09/2024, em matéria intitulada 'Carlinhos, do Flamengo, sofre injúria racial de dois torcedores do Grêmio'.

Este periódico não adotou as necessárias cautelas de praxe ao veicular categoricamente que o jogador Carlinhos, ao deixar o gramado após expulsão durante a partida Grêmio x Flamengo, foi alvo de injúria racial por parte da torcida do Grêmio em seu estádio, pois o jogador, segundo a publicação do Lance!, fora chamado duas vezes de 'macaquinho'.

No caso, durante a matéria o vídeo da saída do jogador (evidentemente com o áudio dos apupos da torcida mandante) foi veiculado de forma temerária com a legenda 'macaquinho', como se os torcedores do Grêmio tivessem proferido tal expressão injuriosa.

Em que pese malfadada matéria, ao reproduzir as imagens com a famigerada legenda, induza o espectador a ouvir a expressão injuriosa 'macaquinho', breve análise do áudio denota que jamais foram proferidas quaisquer ofensas ao jogador do Flamengo.

E por tal motivo, no dia seguinte à partida, o Grêmio contratou duas empresas com vasto expertise na área com o fito de esclarecer a questão posta, enviando os vídeos para a análise técnica. O resultado de ambas perícias foi no sentido de que os áudios denotam que fora utilizada a expressão 'Tá bravinho?!'.

De outra banda, não obstante seja evidente que não houve os fatos imputados ao Grêmio e sua torcida, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva notificou o Clube para que prestasse esclarecimentos acerca do ocorrido – o que prontamente foi atendido, com o envio da íntegra dos vídeos, dos laudos periciais e indicação das testemunhas pertinentes.

Não por outro motivo, em 01/10/2024 sobreveio parecer da Procuradoria de Justiça Desportiva, após acurada análise do contexto fático e das provas inerentes ao necessário esclarecimento da quaestio, requerendo o arquivamento do expediente perante o STJD.

Outrossim, por oportuno insta salientar que, após notificação enviada pelo Clube, o periódico Lance! afirmou em resposta que 'foi fundamental que a equipe do Lance! trouxesse os fatos ao público da forma mais transparente possível, sem intenção de prejudicar a imagem do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ou de seus torcedores. (…) Diante de tais circunstâncias, ressaltamos que o Jornal Lance agiu dentro dos parâmetros da ética e da responsabilidade jornalística ao divulgar a matéria, sem intenção de causar prejuízos morais ou materiais ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense' (sic).

Contudo, breve análise da matéria em apreço denota que o Lance! passou ao largo do animus narrandi e da aludida transparência ao emitir juízo de valor sem lastro que o amparasse, apresentando de forma temerária e inconsequente legenda que, sem dúvida, induziu espectadores a ouvirem expressão que jamais fora utilizada.

Ao repelir tais assertivas, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense convida a comunidade a conhecer os projetos do Clube, através dos quais ao longo dos anos vem fomentando a diversidade e sobretudo o antirracismo.

É cediço que a história do Grêmio foi construída com pessoas de todas as cores, gêneros e classes sociais, e esta entidade desportiva seguirá na luta pela pluralidade e acolhimento, com o intuito de sermos uma sociedade cada vez mais inclusiva."

Nota de direito de resposta do Grêmio (Foto: Reprodução)