Matías Arezo foi contratado pelo Grêmio em julho desse ano para ser uma opção para o ataque Tricolor - pelo menos essa era a expectativa. Em entrevista ao jornal uruguaio, El País, o atacante expressou descontentamento com a falta de oportunidades recebidas desde que chegou ao Clube.

Pelo time principal do Grêmio, Arezo sequer recebeu oportunidades no time titular. Nos 12 jogos que esteve em campo, saiu do banco de reserva e somou 113 minutos com a camisa Tricolor. A única vez que atuou como titular foi com a equipe B, no Gre-Nal da Copa FGF.

- Eu encaro de forma tranquila, mas não com as expectativas que imaginava na hora de vir, porque claramente minha chegada da Europa sempre foi com a ideia de jogar como fiz quando vim ao Peñarol. Com o objetivo de ser protagonista e voltar a me sentir eu mesmo, o que nestes seis meses não ocorreu (...) No final, estou pensando praticamente em treinar e ver o que acontece no próximo ano, já que estamos a ponto de terminar (a temporada) e a vontade e expectativa que eu tinha na hora de vir, que era de somar minutos, jogar e ajudar a equipe, creio que não saiu como eu esperava. Mas tenho que me preparar para o que vem. Também assinei um contrato longo (até o fim de 2028). Então, isso me traz tranquilidade - disse o atacante.

O atacante foi destaque no Peñarol, onde mantém as portas abertas (Foto: Divulgação)

O jogador de 22 anos foi revelado pelo River Plate, de Montevidéu. Após chamar atenção nos gramados, foi vendido ao Granada, da Espanha, mas não conseguiu se firmar na Espanha. Com isso, voltou ao Uruguai, dessa vez pelo Peñarol. Lá, conquistou o Torneio Apertura e terminou como goleador. Por esta relação, o atacante não descarta retornar ao Clube uruguaio.

- Eu tenho contato muito seguido com o Nacho (Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol), mais como torcedor do que outra coisa. Sempre me transmite que gostaria que eu estivesse aí. Eu, como jogador e como pessoa, nunca vou fechar a porta para o Peñarol. Sempre vou estar aberto para conversar. O que vai acontecer depois, obviamente, vai depender de muitas coisas. Recém cheguei ao Grêmio, então são muitos fatores que tenho de pensar, mas sim, falamos no sentido de sentar, ter uma conversa. Sempre vou estar aberto porque é um clube que me abriu a porta em um momento complicado, quando eu não estava indo bem. Então, creio que eles também merecem o mesmo respeito que me deram. - concluiu Arezo.

Até quando vai o contrato do atacante?

Matías Arezo chegou ao Grêmio como uma grande promessa. Anunciado em 18 de julho, o Tricolor chegou a um acordo para contar com o atacante, em definitivo, até dezembro de 2028. Recentemente, houve especulações sobre uma possível negociação pelo atleta, mas foi prontamente negada pelo Clube.