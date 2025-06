Presidente de time da Kings League Brasil é preso na Europa

Após se envolver em uma briga durante uma festa noturna na Croácia, o influenciador Jon Vlogs, presidente do Capim FC, time que participou da Kings League Brasil, foi preso pela polícia local. Com ele, outras três pessoas foram detidas. O episódio foi relatado por meio de uma transmissão ao vivo feita por Henrique Silva, conhecido como Fontinelle e amigo próximo do streamer.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Deu m****! A gente estava saindo da festa, todo mundo doidão […] nessa de ‘vamos embora’, eu só ouvi uns gritos. Quando vi, o Mark estava igual um louco, quebrando garrafa para ir para cima dos caras. Os seguranças começaram a dar soco, todo mundo trocando porrada. A polícia chegou e foi para cima também. A p****** comeu - disse Henrique.

Jon Vlogs foi um dos influenciadores convocados para depor CPI das Bets, na condição de investigado por supostas irregularidades na divulgação de propagandas em suas plataformas de apostas. Ele não compareceu na audiência por estar fora do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Pancadaria entre jogadores da base do São Paulo e bandeirinha viraliza na web

⚽ O que é a Kings League?

Idealizada por Gerard Piqué e parceiros, a Kings League é um projeto inovador que combina futebol de 7 com entretenimento digital. O torneio mistura atletas amadores, ex-jogadores e influenciadores, adotando regras peculiares — como carta secreta, pênaltis em movimento e cronômetro corrido — para criar partidas mais dinâmicas e envolventes.

➡️Com covid, Neymar participa de torneio de Poker e fatura bolada

Com edições já realizadas na Espanha, México e Brasil, a liga ganhou força como fenômeno entre o público jovem, alcançando milhões de visualizações em transmissões ao vivo.

continua após a publicidade

➡️Atleta da Premier League assiste jogo do Carioca A2 com camisa do Barcelona