Cenas lamentáveis entre um bandeirinha e jogadores da equipe sub-17 do São Paulo repercutiram na internet nesse domingo (8). O duelo foi válido pela competição Interclubes de futebol amador, diante do EC Banespa. De acordo com testemunhas presentes no estádio, a pancadaria se iniciou quando um atleta foi em direção ao profissional da equipe de arbitragem proferindo xingamentos e ofensas, que reagiu com um soco.

Sendo assim, diversos atletas do São Paulo foram defender o colega de equipe e partiram pra cima do bandeirinha, que precisou se defender com diversos socos e chutes. Após alguns segundos, a situação se acalmou. Veja o vídeo abaixo.

No final da tarde desse domingo (8), a Associação Paulista Interclubes de Futebol Menor emitiu nota oficial repudiando a situação e dando indícios do motivo da briga do social do São Paulo. A nota fala em ‘repúdio a qualquer forma de violência ou discriminação ocorridas’ e que ‘não será tolerada nenhuma conduta violenta nem manifestações de preconceito, raça, cor e origem social’.

Tudo leva a crer, portanto, que a briga deve ter começado após alguma ofensa racista do jovem são-paulino contra o profissional da arbitragem, que perdeu a razão e partiu para a agressão contra o menor de idade. A Associação disse ainda que irá apurar rigorosamente o ocorrido e irá penalizar os responsáveis.

Comunicado oficial defende bandeirinha

"A ASSOCIAÇÃO INTERCLUBES DE FUTEBOL MENOR DA GRANDE SÃO PAULO vem a público manifestar repúdio absoluto a qualquer forma de violência ou discriminação ocorrida durante as atividades do futebol social voltado a crianças e adolescentes.

Nosso compromisso é com um esporte que forme valores e promova o respeito, a inclusão e o desenvolvimento humano. Portanto, não será tolerada qualquer conduta violenta – seja física, verbal, moral ou psicológica – nem manifestações de preconceito de qualquer natureza, cor, origem social, condição econômica, religião, gênero, orientação sexual ou deficiência.

A prática esportiva deve ser um ambiente seguro e educativo para todos. Atitudes agressivas ou discriminatórias por parte de atletas, familiares, torcedores, comissões técnicas ou dirigentes serão rigorosamente apuradas, com aplicação de penalidades administrativas, disciplinares e legais, conforme previsto em regulamento e normas aplicáveis.

Da mesma forma, não serão tolerados excessos, abusos de autoridade ou qualquer ato de violência praticado por membros da arbitragem contra atletas menores de idade. Toda denúncia ou indício de conduta inadequada será tratado com a devida seriedade, podendo resultar em suspensão, descredenciamento e responsabilização legal.

Todas as infrações cometidas durante as competições serão rigorosamente apuradas, e os responsáveis estarão sujeitos às sanções disciplinares, administrativas e legais, conforme regulamento e legislação aplicável.

Contamos com a colaboração de todos para garantir um ambiente respeitoso, acolhedor e justo, que reflita os verdadeiros valores do esporte. Violência e preconceito estão fora de campo. Aqui, o que vale é o respeito."

