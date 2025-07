Torcedores do Palmeiras lamentam saída de Richard Ríos: ‘Saudades’

Richard Ríos não é mais jogador do Palmeiras. A diretoria do Alviverde concluiu a venda do atleta para o Benfica, neste domingo (20). O volante não estará a disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Atlético-MG,no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. O fato fez alguns torcedores do clube lamentarem nas redes sociais.

A mobilização com a saída do jogador foi grande. Diversos palmeirenses demonstraram carinho ao camisa 8, que foi personagem importante para os últimos anos de sucesso esportivo do clube. Alguns internautas declaram amor a Richard Ríos e outros apenas lamentaram a saída do atleta. Veja a repercussão abaixo:

Saída de Richard Ríos

A transação envolvendo o jogador colombiano custou 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação atual) para o Benfica. Deste valor, 70% irá para o cofre alviverde, ou seja, 21 milhões de euros. O restante do valor será dividido entre o próprio Richard Ríos, Flamengo e Guarani.

Os 9 milhões de euros serão distribuídos da seguinte forma: 13,4% (4,02 milhões de euros) serão direcionados para o time do interior de São Paulo, 6,6% ( 1,98 milhão de euros) vão para o Flamengo e os últimos 10% ( 3 milhões de euros) retornam para o jogador.

Palmeiras (70% dos direitos): 21 milhões de euros

Guarani (13,4% dos direitos): 4,02 milhões de euros

Richard Ríos e estafe (10% dos direitos): 3 milhões de euros

Flamengo (6,6% dos direitos): 1,98 milhão de euros

Richard Ríos vai assinar contrato por cinco temporadas com o Benfica e deixará o Palmeiras em alta, após bom desempenho no Mundial de Clubes, em que chegou até as quartas de final com o time alviverde. A saída ocorre em um momento oportuno para o atleta, que enxerga no projeto esportivo do Benfica uma oportunidade de evoluir e alçar voos mais altos no futebol europeu, seguindo o caminho de Enzo Fernández, que saiu dos Encarnados rumo ao Chelsea.

