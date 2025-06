Programa da Globo ironiza Neymar, e web reage: ‘Acabou o respeito’

O extra-campo de Neymar segue virando assunto nas redes sociais e nos programas esportivos, mas dessa vez a repercussão foi além. O "Fantástico", programa da Globo, ironizou o comportamento do jogador do Santos.

Durante a edição deste domingo (8), no quadro "isso a Globo não mostra", as atitudes de Neymar no jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, foram comparados com a de uma criança que faz birra.

Diagnosticado com Covid na quinta-feira (05), Neymar aproveitou o repouso forçado para colocar em dia o apreço pelo Poker.

Neymar lucrou mais de R$ 150 mil em torneio de Poker (Foto: Divulgação/BSOP)

Nesse domingo (8), o camisa 10 do Santos, esteve na disputa de um valioso torneio online no PokerStars e lucrou cerca de 30 mil dólares (R$ 160 mil na conversão atual). Registrado no Titans Event, torneio com valor inicial de 5.200 dólares (R$ 29 mil), a disputa semanal é uma das mais caras do site e reúne habitualmente os melhores jogadores do online.

Contudo, o craque dos gramados não fez feio. Neymar foi o único brasileiro na mesa final e conquistou um bom resultado. A disputa registrou 52 entradas e teve uma premiação total distribuída de US$ 260 mil. O atleta terminou o Titans Event em 4º lugar.

Na mesa final, Neymar encarou profissionais muito respeitados no cenário do Poker. O russo Vladimir Minko ficou com o título e uma recompensa de US$ 69.056 (R$ 384 mil). Já o bósnio Nikita Kuznetsov foi o segundo colocado, mas lucrou US$ 69.951 (R$ 389 mil) por conta de um acordo no heads up (duelo decisivo entre os dois remanescentes no torneio).

