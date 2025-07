Homenagem a Rony gera debate entre torcedores do Palmeiras: ‘Ídolo?’

Antes da bola rolar para a partida entre Palmeiras x Atlético-MG, o atacante Rony, hoje no Galo, foi homenageado pela diretoria do Verdão no gramado do Allianz Parque, na tarde deste domingo (20). O jogador recebeu uma placa comemorativa, pelas conquistas no Alviverde, das mãos da presidente Leila Pereira. A ação não agradou aos torcedores do clube nas redes sociais.

Rony foi homenageado pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no Allianz Parque <br>(Foto: reprodução/redes sociais)

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 após se destacar no Athletico. Vencedor de diversos títulos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, o atacante realizou 283 jogos, marcou 70 gols e contribuiu com 32 assistências. O atacante conquistou 11 taças com o time paulista.

No Twitter, a homenagem não repercutiu de forma positiva entre os torcedores do Palmeiras, que não enxergam Rony como um ídolo do clube paulista. Outros apontaram que o gesto foi uma resposta de Leila Pereira a Dudu, ex-atacante do Verdão, que também joga no Atlético-MG, com quem viveu um episódio conturbado de ofensas nas redes sociais. Veja algumas das reações na web:

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (20), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O atacante Dudu não poderá participar da partida em São Paulo. O jogador foi condenado pelo STJD a seis jogos de suspensão e multa, em razão das ofensas proferidas a Leila Pereira.