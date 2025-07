Vizinhos registram alto som de Travis Scott na festa de aniversário de Vini JR

Um dos principais artistas da atualidade, Travis Scott marcou presença na festa de aniversário de Vini JR, astro do Real Madrid. O cantor está no Rio de Janeiro e realizou um show para os convidados do jogador presentes na comemoração, na madrugada deste domingo (20). Nas redes sociais, vizinhos do sítio em Vargem pequena, local onde ocorre o evento, conseguiram ouvir a aprestação do trapper norte-americano.

Travis Scott apareceu junto ao jogador brasileiro, segurando uma camisa do Real Madrid com o nome, número e a assinatura de Vini JR. como presente.

Moradores próximos ao sítio em que ocorreu o aniversário do Vini JR, no Rio de Janeiro, conseguiram ouvir nitidamente o show de Travis Scott (Foto: reprodução/redes sociais)

Segundo informação, também haverá show da cantora carioca Ludmilla no aniversário de Vini JR. Cerca de 500 convidados estão no local e o uso de celulares e filmagem está proibido pelo jogador.

25 anos de Vini JR

O evento ocorre logo após o casamento de seu amigo Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, com a influenciadora digital Tainá Castro, que aconteceu na última sexta-feira (18), em São Paulo. Segundo o jornal "Extra", muitos convidados que presentes em ambas celebrações foram transportados de jatinho entre as duas cidades.

A festa manterá elementos de clima junino, seguindo uma tradição dos aniversários anteriores do jogador. A distribuição dos abadás, que garantem acesso ao evento, começou dias antes. O Sítio Lajedo, local escolhido para a celebração, já foi cenário de outros eventos importantes, como o casamento da atriz Viviane Araújo.