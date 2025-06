O jogo comemorativo de Neymar com influenciadores inicialmente marcado para esta terça-feira (10), foi oficialmente adiado. A mudança ocorre após o atacante do Santos testar positivo para a Covid-19 na última semana. A partida será realizada no dia 17 de junho, às 18h (de Brasília). 100% do faturamento da empresa no dia será doado para o Instituto Neymar Jr.

A partida, que ocorrerá na Vila Belmiro, às 18h, será fechada para amigos e convidados, com transmissão no canal 'Flow'. Entre os participantes confirmados estão Pablo Marçal, o fisiculturista Renato Cariani, o cantor MC Livinho, os MCs Daniel e Hariel, o influenciador Luva de Pedreiro, o humorista Tirulipa, o streamer Coringa, o auxiliar do Santos César Sampaio, os ex-jogadores Zé Roberto, Diego Tardelli e Richarlyson.

O camisa 10 do Santos fará novo exame nesta segunda-feira (9) e, caso teste negativo para a doença, estará liberado para retornar às atividades físicas. A informação é do jornalista Lucas Musetti.

Neymar diagnosticado com Covid

No último sábado (7), Neymar foi diagnosticado com Covid-19. O jogador está afastado por recomendação médica desde a última quinta-feira (5), quando apresentou os primeiros sintomas.

— Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica — informou o Peixe.

