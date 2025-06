Com covid, Neymar participa de torneio de Poker e fatura bolada

Diagnosticado com Covid na quinta-feira (05), Neymar aproveitou o repouso forçado para colocar em dia o apreço pelo Poker. Nesse domingo (8), o camisa 10 do Santos, esteve na disputa de um valioso torneio online no PokerStars e lucrou cerca de 30 mil dólares (R$ 160 mil na conversão atual). Registrado no Titans Event, torneio com valor inicial de 5.200 dólares (R$ 29 mil), a disputa semanal é uma das mais caras do site e reúne habitualmente os melhores jogadores do online.

Contudo, o craque dos gramados não fez feio. Neymar foi o único brasileiro na mesa final e conquistou um bom resultado. A disputa registrou 52 entradas e teve uma premiação total distribuída de US$ 260 mil. O atleta terminou o Titans Event em 4º lugar.

Na mesa final, Neymar encarou na mesa final com profissionais muito respeitados no cenário do Poker. O russo Vladimir Minko ficou com o título e uma recompensa de US$ 69.056 (R$ 384 mil). Já o bósnio Nikita Kuznetsov foi o segundo colocado, mas lucrou US$ 69.951 (R$ 389 mil).

Confira a premiação do Titans Event:

1º Vladimir Minko “SerVlaMin” (US$ 69.056)*

2º Nikita Kuznetsov “Ebaaa11” (US$ 69.951)*

3º Ole Schemion “wizowizo” (US$ 41.954)

4º Neymar “neymar-jr” (US$ 30.234)

5º Juan Pardo Dominguez “Malaka$tyle” (US$ 21.787)

6º “Sintoras” (US$ 15.701)

7º “chrisgotaui” (US$ 11.314)

Neymar no Santos

Mesmo se não estivesse sido diagnosticado com Covid-19, Neymar não poderia atuar na próxima partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro, já que está suspenso por ter sido expulso na derrota para o Botafogo, dentro da Vila Belmiro, na rodada anterior. Na próxima quinta-feira (12), o Peixe encara o Fortaleza, no Castelão. O contrato do camisa 10 com o clube se encerra no dia 30 deste mês e o futuro do craque segue indefinido.

