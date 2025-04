Piqué e mais quem? Conheça os investidores por trás da Kings League

A Kings League começou como um experimento ousado de Gerard Piqué e hoje já é considerada uma das competições mais inovadoras e populares do mundo. Misturando esporte e entretenimento, o torneio reúne ex-jogadores, atletas profissionais e influenciadores em partidas curtas, cheias de regras inusitadas, interatividade com o público e forte presença nas redes sociais.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Com a chegada da versão brasileira na última semana, cresce também o interesse sobre os bastidores da liga. Afinal, quem são os investidores por trás desse fenômeno?

📈 De onde vem o dinheiro da Kings League?

O projeto nasceu dentro da Kosmos, empresa criada por Piqué ainda durante sua carreira como jogador. A Kosmos já havia liderado iniciativas importantes no esporte, como a reformulação da Copa Davis no tênis, e agora aposta na expansão da Kings League para além da Espanha.

continua após a publicidade

A primeira edição do torneio aconteceu em 2023, com enorme sucesso: partidas com lotação máxima no Camp Nou e no Metropolitano, presença de estrelas como Neymar e Ibrahimović na promoção, e milhões de seguidores nas redes.

Para crescer ainda mais, a liga buscou aportes de grandes investidores. No ano passado, foram captados 60 milhões de euros em rodadas de investimento, principalmente nos Estados Unidos e no México. Piqué segue como maior acionista da Kings League, mas o capital agora é compartilhado com diversos grupos.

continua após a publicidade

💼 Principais investidores da Kings League:

Left Lane Capital (fundo americano com sede em Nova York) Fillip (empresa de capital mexicano) David Blitzer (co-proprietário do Philadelphia 76ers, da NBA) Cassius (investidor de tecnologia e mídia nos EUA) Anti Fund (fundo de investimento cofundado por Jake Paul) We Are Era (empresa europeia focada em conteúdo digital)

📊 Alta valorização e expansão internacional

Além da versão brasileira, o modelo da Kings League será levado para outros países. Eles afirmam ser a liga de futebol mais assistida do mundo, com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, 82 milhões de visualizações no TikTok e mais de 80 milhões de horas de conteúdo assistido.

A Kings League está longe de ser apenas um torneio recreativo. Por trás das câmeras e dos gramados estão cifras milionárias, grandes investidores e uma nova forma de consumir futebol — mais dinâmica, conectada e, acima de tudo, altamente rentável.

Para acompanhar as principais notícias sobre Negócios do Esporte, acompanhe o Lance! Biz.