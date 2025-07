Dupla Gabigol e Kaio Jorge movimenta web em rodada do Brasileirão: ‘Esculacho’

O Cruzeiro venceu o Juventude por 4 a 0, neste domingo (20), no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a dupla de ataque Kaio Jorge e Gabigol foram decisivos para a vitória do Cabuloso. O camisa 19 deu duas assisitências e ainda sofreu um pênalti, já o 9 marcou dois gols.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ótima partida dos atacantes pelo Cruzeiro. Kaio Jorge deu assistência para os gols de Christian e o primeiro de Gabigol. Posteriormente, ele sofreu um pênalti após ser derrubado por Marcos Paulo dentro da área.

A penalidade foi convertida por Gabigol. O camisa 9 chamou a responsabilidade no lance enquanto o companheiro se encontrava fora de campo, se recuperando da pancada que sofreu na jogada. Minutos após, Kaio Jorge deixou a partida para a entrada de Matheus Pereira, com um leve desconforto no calcanhar.

continua após a publicidade

Em festa com o resultado, a torcida do Cruzeiro foi à loucura nas redes sociais com a partida da equipe. A vitória sobre o Juventude mantém o time celeste na primeira colocação do Brasileirão. Veja abaixo:

Gabigol e Caio Jorge decisivos

A equipe celeste dominou o confronto desde o primeiro minuto. Christian abriu o placar ainda na primeira etapa. O cronômetro marcava 39 minutos, quando o atacante recebeu um passe de Kaio Jorge, na pequena área, para marcar.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu se impondo em campo e o camisa 19 continuou sendo decisivo. Aos 51 minutos, Kaio Jorge, em uma jogada individual, arrancou pela ponta direita e ao se aproximar da área, cruzou rasteiro para achar Gabigol. O camisa 9 se encontrava livre e precisou apenas escorar a bola para o fundo do gol.

Para finalizar a vitória celeste, Kaio Jorge sofreu um pênalti de Marcos Paulo, que Gabigol marcou, aos 63 minutos, e Eduardo marcou o quarto nos acréscimos da última etapa. Com o resultado, o Cruzeiro somou 33 pontos e permaneceu na liderança do Brasileirão.