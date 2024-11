Preço dos ingressos do jogo da Seleção causam enorme revolta

A grande quantidade de cadeiras vazias na Arena Fonte Nova, no jogo da Seleção Brasileira x Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 chamou atenção. O motivo até poderia ser o período de baixa que a Seleção enfrenta, mas no jogo de ontem, acredita-se que o principal motivo foi outro. O ingresso mais barato comercializado para o jogo custava R$ 200,00 e a maioria dos setores R$ 600,00. Os preços elevados foram motivo de revolta por parte da imprensa e dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Jornalistas detonam declaração de Raphinha no pós-jogo da Seleção: ‘Patético’

Valor dos ingressos do jogo da Seleção na Arena Fonte Nova

Cadeira superior leste: R$ 200,00

Cadeira norte: R$ 400,00

Cadeira leste: R$ 600,00

Cadeira sudeste inferior: R$ 600,00

Cadeira sudeste intermediário: R$ 600,00

Visitante superior: R$ 600,00

A Seleção Brasileira jamais estará completa sem o povo. E nem adianta o Marquinhos pedir para não abandonarem a seleção se a política de preço de ingresso segue a mesma ou o Dorival pedir de volta o resgate da paixão do torcedor pela seleção se o povo só pode lotar porta do hotel pic.twitter.com/81NVopCPHZ — Luiz Teixeira 8-6🗽🏀 (@luizteixeira) November 20, 2024

Ingressos de 200 a 800 reais. Na boa... Até que teve bastante gente disposta a pagar um valor desses. — André Rizek (@andrizek) November 20, 2024

Ingresso 600 reais. Estacionamento 100 reais. E o Marquinhos vai numa coletiva pedir para o torcedor não abandonar a seleção brasileira. https://t.co/cEMUbtH6hA — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 20, 2024

➡️ Roger Flores elege culpado por desempenho ruim da Seleção Brasileira

Quando é o próximo jogo do Brasil?

Com o resultado, a Seleção Brasileira termina o ano na quinta colocação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, e sete atrás da líder Argentina, que tem 25, justamente os dois próximos adversários.

continua após a publicidade

O Brasil só volta a campo em março de 2025, para os duelos contra a Colômbia (dia 20) e Argentina (25). Os locais ainda serão confirmados pela CBF.