Roger Flores elege culpado por desempenho ruim da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira empatou mais uma vez nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, desta vez com o Uruguai, na Arena Fonte Nova. Narrador do jogo, Luis Roberto questionou o desempenho de alguns jogadores, e o comentarista Roger Flores colocou a culpa no técnico Dorival Jr.

- Hoje o Raphinha é protagonista no Barcelona, o Vini Jr é protagonista no Real Madrid, o Luiz Henrique é protagonista no Botafogo. Algo não está encaixado para que esses caras sejam protagonistas na Seleção Brasileira também - disse Luis Roberto.

- Aí é dedo do treinador. Você tem que encontrar soluções para que o Vinicius Jr jogue mais, fazer com que o Luiz Henrique apareça mais, o Igor Jesus na frente como centroavante. E outros, nossa linha de zaga, as laterais... - emendou Roger Flores.

O Uruguai abriu o placar com Valverde, e o Brasil chegou ao empate com Gerson. Na última quinta-feira (14), a Seleção já havia empatado com a Venezuela, também em 1 a 1. A equipe de Dorival Jr está na 5ª posição das Eliminatórias, com 18 pontos, atrás de Argentina (25), Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (19).

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira só volta a campo em março de 2025, para os duelos contra Colômbia (dia 20) e Argentina (25), em confrontos diretos na parte de cima da tabela de classificação. Os locais ainda serão confirmados pela CBF.

