Jornalista descarta Santos e aponta o melhor destino para Neymar

O Santos tem um acordo fechado para a volta de Neymar, segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências. Porém, o jornalista Flávio Prado não aconselharia o camisa 10 a jogar no futebol brasileiro em 2025. Durante o programa Canelada, da Jovem Pan, neste domingo (17), o comentarista afirmou que se fosse o atacante iria para o Inter Miami, da MLS.

- Eu já falei, se eu fosse ele iria para o Inter Miami, mas se ele quer voltar para o Brasil, o Santos é a casa dele. Não adianta. Serie sensacional o Neymar voltando para a casa dele - disse Flávio Prado.

Após discussões nos bastidores por uma rescisão de contrato amigável com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Inter Miami se tornou uma das possibilidades, além do Santos, para o destino de Neymar. O astro brasileiro pode voltar a formar o trio "MSN" com Lionel Messi e Luis Suárez, estrelas do clube americano.

Neymar no Santos

A chegada de Neymar em 2025 já era aguardada pelo Peixe. A ideia da diretoria era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com o brasileiro já no início do ano.