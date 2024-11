Em entrevista após o empate do Brasil com o Uruguai por 1 a 1, pela 12ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, Raphinha deu uma declaração polêmica sobre a vaia dos torcedores no estádio. Exaltando a atuação da Seleção, o camisa 10 afirmou que o time "jogou pra c*******". A fala foi motivo de revolta para diversos jornalistas. Veja abaixo.

"Desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho"; "Estamos preparados para qualquer um que vier". "Jogando assim vai ser muito difícil ganhar da gente". Raphinha... Dá uma olhada na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas. pic.twitter.com/DekUhv0H8Y — André Rizek (@andrizek) November 20, 2024

Caralho, INACREDITÁVEL essa entrevista do Raphinha. Que bagulho patético. Descolado com a realidade como 99% dos jogadores que recebem altos salários no futebol no Brasil e no mundo.



Ninguém é idiota, Raphinha. — Magno Navarro (@onavarromagno) November 20, 2024

Raphinha diz que o Brasil jogou "para caralho". A crise é também de autoavaliação. — Thales Machado (@thalescmachado) November 20, 2024

Aí vc pensa que não pode piorar e o Raphinha diz que a seleção "jogou pacaralho". É esse o sarrafo dos caras. — José Ilan (@joseilan) November 20, 2024

A declaração de Raphinha

– Acho que as vaias são mais pelo resultado. Na minha opinião, a gente jogou, desculpa a palavra, a gente jogou para cara***. A verdade é que eu estou muito orgulhoso de todo mundo que está aqui, quem jogou hoje, participou, até mesmo quem estava no banco apoiando. A gente fez tudo o que era possível para sair com a vitória. Infelizmente o futebol tem dessas coisas, mas a gente jogou muita bola. Temos que sair com a cabeça erguida, porque com o que a gente fez aqui dentro, vai ser difícil ganhar da gente - afirmou.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

Com o resultado, a Seleção Brasileira termina o ano na quinta colocação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, e sete atrás da líder Argentina, que tem 25, justamente os dois próximos adversários.

O Brasil só volta a campo em março de 2025, para os duelos contra a Colômbia (dia 20) e Argentina (25). Os locais ainda serão confirmados pela CBF.