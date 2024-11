Maestro Júnior se revolta e cita ‘maior erro’ da Seleção contra o Uruguai

Comentarista da Globo, o ex-jogador Júnior criticou a Seleção Brasileira no empate com o Uruguai, na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira (19). O ex-lateral criticou a atitude após o gol de Federico Valverde e questionou a falta de evolução da equipe do técnico Dorival Jr.

- O maior erro nosso é exatamente não ser agressivo quando está sem a bola, com o Uruguai perto da nossa área. Deixaram o jogador uruguaio pensar. A liberdade que o Valverde tem na frente da área, com a qualidade que ele tem para definir... - comentou Júnior após o gol de Valverde.

- Que não venham me falar em evolução. Nós tivemos muito tempo durante a Copa América e a evolução foi quase zero. Todas as vezes que a gente joga contra uma seleção fechada, se não foi em uma jogada esporádica individual, a gente não consegue. Nem as bolas paradas, que a gente tinha como força, estamos conseguindo - disse o ex-jogador após o fim do jogo.

A Seleção Brasileira terminou a temporada de 2024 na quinta posição das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 18 pontos. Neste ano, o Brasil também sofreu uma eliminação na Copa América ainda nas quartas de final. Na última quinta (14), a equipe já havia empatado com a Venezuela em 1 a 1.