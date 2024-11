Ronaldinho Gaúcho vai a jogo da NBA durante partida da Seleção Brasileira

Ronaldinho Gaúcho compareceu à partida entre Brooklyn Nets e Charlotte Hornets, realizada nesta terça-feira (19), no Barclays Center, em Nova Iorque (EUA), pela Copa NBA. O ex-craque do futebol viralizou nas redes sociais, não assistiu ao jogo da Seleção Brasileira, que empatou com o Uruguai em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.

Ronaldinho assistiu à partida entre Nets e Hornets na primeira fileira, o que não é uma novidade para o ex-jogador. O campeão do mundo em 2002 estava usando uma jaqueta criada pelo artista Rômulo Deu Cria, que foi customizada especialmente para o ex-jogador.

Na partida da NBA, o Brooklyn Nets venceu o Charlotte Hornets por 116 a 115 e conquistou a sexta vitória na temporada e a primeira na Copa NBA.