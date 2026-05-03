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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Álbum da Copa: Figurinha de Messi é produzida no mesmo volume que outras?

Comercialização do álbum de figurinhas começou no dia 30 de abril

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionados porLeonardo Damico,
Dia 03/05/2026
08:10
Atualizado há 0 minutos
Representante da Panini explica processo de tiragem de figurinhas (Foto: Gabriel Britto/Lucas Cremonese Lance!)
imagem cameraRepresentante da Panini explica processo de tiragem de figurinhas (Foto: Gabriel Britto/Lucas Cremonese Lance!)
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Copa do Mundo está próxima de começar, e o álbum da Panini já foi lançado. O Lance! realizou uma visita à fábrica em Barueri (SP), e conversou com Raul Vallecillo, CEO da marca na América Latina. Em entrevista exclusiva, o representante explicou de maneira clara como funciona a confecção e distribuição das figurinhas de jogadores mais procurados em relação à quantidade, comparando com jogadores menos procurados.

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CEO da Panini revelou se há diferença na confecção de figurinhas do Álbum da Copa (Foto: Gabriel Britto/Lucas Cremonese Lance!)
CEO da Panini revelou se há diferença na confecção de figurinhas do Álbum da Copa (Foto: Gabriel Britto/Lucas Cremonese Lance!)

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Messi é uma figurinha "rara" no Álbum da Copa?

Questionado se existe de maneira direta uma indicação a maior quantidade de produção de algumas figurinhas em específico, Raul explicou o processo da fábrica:

- Todos os stickers são produzidos na mesma quantidade, a única diferença é que, obviamente, os stickers de jogadores que são mais procurados tendem a ser menos trocados que outros, então acabam sendo mais escassos - explicou o representante

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Posteriormente, o CEO divulgou que irá acontecer um processo comum para quem não completar o álbum apenas com os pacotinhos.

- Com certeza, teremos o serviço de 'último sticker' (comprar figurinhas para completar o álbum) para todos que completarem seu álbum - afirmou Raul.

Basicamente, este processo permite o colecionador a encomendar os cromos faltantes.

➡️ Da fábrica à banca: veja o processo de produção das figurinhas da Copa do Mundo

Preços do álbum

Os envelopes de figurinhas custarão R$ 7,00 cada. Cada pacote entregará sete cromos ao consumidor, a não ser que ele seja premiado com uma "Extra Sticker", neste caso, são 8 adesivos.

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Além disso, mais uma vez teremos figurinhas grudadas nos rótulos da Coca-Cola.

Confira a tabela de preços dos pacotes e álbuns:

  • Pacotes - R$ 7,00
  • Álbum brochura - R$ 24,90
  • Álbum Capa Dura - R$ 74,90
  • Álbum Capa Dura Prata - R$ 79,90
  • Álbum Capa Dura Ouro - R$ 79,90

Você pode conferir toda a entrevista e o processo de confecção dos pacotinhos no vídeo e no site do Lance!.

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