Álbum da Copa: Figurinha de Messi é produzida no mesmo volume que outras?

A Copa do Mundo está próxima de começar, e o álbum da Panini já foi lançado. O Lance! realizou uma visita à fábrica em Barueri (SP), e conversou com Raul Vallecillo, CEO da marca na América Latina. Em entrevista exclusiva, o representante explicou de maneira clara como funciona a confecção e distribuição das figurinhas de jogadores mais procurados em relação à quantidade, comparando com jogadores menos procurados.

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CEO da Panini revelou se há diferença na confecção de figurinhas do Álbum da Copa (Foto: Gabriel Britto/Lucas Cremonese Lance!)

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Messi é uma figurinha "rara" no Álbum da Copa?

Questionado se existe de maneira direta uma indicação a maior quantidade de produção de algumas figurinhas em específico, Raul explicou o processo da fábrica:

- Todos os stickers são produzidos na mesma quantidade, a única diferença é que, obviamente, os stickers de jogadores que são mais procurados tendem a ser menos trocados que outros, então acabam sendo mais escassos - explicou o representante

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Posteriormente, o CEO divulgou que irá acontecer um processo comum para quem não completar o álbum apenas com os pacotinhos.

- Com certeza, teremos o serviço de 'último sticker' (comprar figurinhas para completar o álbum) para todos que completarem seu álbum - afirmou Raul.

Basicamente, este processo permite o colecionador a encomendar os cromos faltantes.

➡️ Da fábrica à banca: veja o processo de produção das figurinhas da Copa do Mundo

Preços do álbum

Os envelopes de figurinhas custarão R$ 7,00 cada. Cada pacote entregará sete cromos ao consumidor, a não ser que ele seja premiado com uma "Extra Sticker", neste caso, são 8 adesivos.

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Além disso, mais uma vez teremos figurinhas grudadas nos rótulos da Coca-Cola.

Confira a tabela de preços dos pacotes e álbuns:

Pacotes - R$ 7,00

Álbum brochura - R$ 24,90

Álbum Capa Dura - R$ 74,90

Álbum Capa Dura Prata - R$ 79,90

Álbum Capa Dura Ouro - R$ 79,90

Você pode conferir toda a entrevista e o processo de confecção dos pacotinhos no vídeo e no site do Lance!.