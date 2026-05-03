Álbum da Copa: Figurinha de Messi é produzida no mesmo volume que outras?
Comercialização do álbum de figurinhas começou no dia 30 de abril
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A Copa do Mundo está próxima de começar, e o álbum da Panini já foi lançado. O Lance! realizou uma visita à fábrica em Barueri (SP), e conversou com Raul Vallecillo, CEO da marca na América Latina. Em entrevista exclusiva, o representante explicou de maneira clara como funciona a confecção e distribuição das figurinhas de jogadores mais procurados em relação à quantidade, comparando com jogadores menos procurados.
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Messi é uma figurinha "rara" no Álbum da Copa?
Questionado se existe de maneira direta uma indicação a maior quantidade de produção de algumas figurinhas em específico, Raul explicou o processo da fábrica:
- Todos os stickers são produzidos na mesma quantidade, a única diferença é que, obviamente, os stickers de jogadores que são mais procurados tendem a ser menos trocados que outros, então acabam sendo mais escassos - explicou o representante
Posteriormente, o CEO divulgou que irá acontecer um processo comum para quem não completar o álbum apenas com os pacotinhos.
- Com certeza, teremos o serviço de 'último sticker' (comprar figurinhas para completar o álbum) para todos que completarem seu álbum - afirmou Raul.
Basicamente, este processo permite o colecionador a encomendar os cromos faltantes.
➡️ Da fábrica à banca: veja o processo de produção das figurinhas da Copa do Mundo
Preços do álbum
Os envelopes de figurinhas custarão R$ 7,00 cada. Cada pacote entregará sete cromos ao consumidor, a não ser que ele seja premiado com uma "Extra Sticker", neste caso, são 8 adesivos.
Além disso, mais uma vez teremos figurinhas grudadas nos rótulos da Coca-Cola.
Confira a tabela de preços dos pacotes e álbuns:
- Pacotes - R$ 7,00
- Álbum brochura - R$ 24,90
- Álbum Capa Dura - R$ 74,90
- Álbum Capa Dura Prata - R$ 79,90
- Álbum Capa Dura Ouro - R$ 79,90
Você pode conferir toda a entrevista e o processo de confecção dos pacotinhos no vídeo e no site do Lance!.
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