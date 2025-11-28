Post de Neymar pai antes de Santos x Sport agita a web: 'Coragem'

Lutando para sair da zona de rebaixamento, o Santos recebe o Sport pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que promete grandes emoções na Vila Belmiro. Horas antes da bola rolar, os torcedores repercutiram uma publicação do pai do astro Neymar nas redes sociais.

Após exames constatarem uma lesão do menisco do joelho esquerdo, sofrida na partida contra o Mirassol, há duas rodadas, Neymar virou dúvida para o confronto decisivo desta sexta-feira (28). No entanto, o craque resolveu ir para o sacrifício nessas últimas rodadas do Brasileirão e está relacionado para a partida contra o Sport.

Antes da bola rolar, Neymar pai desejou muita sorte ao camisa 10 e destacou que a vitória hoje precisa vir pelo amor que eles têm pela camisa do Santos. A publicação, no entanto, dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

Estacionado na 17ª posição, com 38 pontos somados, o Santos busca uma reação nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Para evitar o rebaixamento, a equipe terá compromissos importantes contra Sport (28/11), Juventude (03/12) e Cruzeiro (07/12).

Entenda a situação de Neymar no Santos

Texto por: Juliana Yamaoka

O jogador entende que o clube vive uma situação emergencial na zona de rebaixamento e decidiu se sacrificar para resolver a questão médica apenas ao fim da competição. Ele foi testado no time titular, mas a definição da minutagem e se ele começa como titular vai ocorrer somente na véspera da partida.

No duelo contra o Mirassol, o camisa 10 do Peixe lesionou o menisco do joelho esquerdo. Apesar de a lesão não ser considerada grave, é necessário um procedimento cirúrgico, que deve ser feito somente no final da temporada.

