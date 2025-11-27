Neymar treina normalmente e será relacionado para o duelo entre Santos e Sport
Peixe é o primeiro clube da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Neymar treinou normalmente com o elenco do Santos nesta quinta-feira (27), na Vila Belmiro. Mesmo com a lesão no menisco do joelho esquerdo, ele será relacionado para o confronto decisivo diante do Sport, nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Relacionadas
O jogador entende que o clube vive uma situação emergencial na zona de rebaixamento e decidiu se sacrificar para resolver a questão médica apenas ao fim da competição. Ele foi testado no time titular, mas a definição da minutagem e se ele começa como titular vai ocorrer somente na véspera da partida.
No duelo contra o Mirassol, o camisa 10 do Peixe lesionou o menisco do joelho esquerdo. Apesar de a lesão não ser considerada grave, é necessário um procedimento cirúrgico, que deve ser feito somente no final da temporada.
Lembrando que o camisa 10 foi poupado na rodada seguinte, no empate por 1 a 1 contra o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio.
O único desfalque para a partida deve ser o lateral-esquerdo Escobar, que teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda na última terça-feira (25) e deve perder o restante da temporada.
Já o atacante Lautaro Díaz, que não atuou contra o Internacional por conta de um incômodo no joelho direito, realizou um trabalho físico no gramado, separado do elenco, na tarde desta quarta-feira (26), no CT Rei Pelé.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O que vem pela frente:
O Santos precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Os ingressos estão esgotados para esta partida. Atualmente, é o 17º colocado, com 38 pontos. O Vitória, primeiro time fora do Z-4, tem 39 pontos e enfrenta o Mirassol neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão.
Ficha Técnica:
SANTOS X SPORT - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior (SC)
⚽PROVÁVEL ESCALAÇÃO:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Guilherme, Barreal e Neymar (Rollheiser)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias