Um ônibus que transportava torcedores do Fortaleza no retorno de São Paulo à capital cearense se envolveu em um incidente de trânsito durante a descida da serra. A condução vinha de Bragança Paulista, no interior paulista, onde o time havia vencido o Bragantino por 1 a 0 pela 36ª rodada do Brasileirão.

O caso ocorreu em um trecho da rodovia onde havia sistema de "siga e pare" instalado por conta de obras na pista. Cerca de 45 torcedores estavam no ônibus e sofreram apenas ferimentos leves. O motorista, que conduzia o veículo, não se feriu. O auxiliar apresentou lesões leves, recebeu atendimento e passa bem.

— O veículo seguia em comboio com outros ônibus quando, ao se deparar com o bloqueio operacional da via, posicionado em trecho de descida e curva da serra — local que com frequência apresenta condições críticas de visibilidade e frenagem — ocorreu a colisão com a traseira de uma carreta. O impacto ocasionou danos materiais na parte frontal do ônibus e a quebra dos para-brisas — disse a Ibus, empresa responsável pelo ônibus.

Veja abaixo a nota completa

"Um dos ônibus da Ibus, que realizava o transporte de torcedores do Fortaleza no trajeto de retorno de São Paulo para Fortaleza, envolveu-se em um incidente de trânsito durante a descida de serra, em um trecho da rodovia onde havia sistema de "SIGA e PARE" instalado em razão de obras na pista.

O veículo seguia em comboio com outros ônibus quando, ao se deparar com o bloqueio operacional da via, posicionado em trecho de descida e curva da serra — local que com frequência apresenta condições críticas de visibilidade e frenagem — ocorreu a colisão com a traseira de uma carreta. O impacto ocasionou danos materiais na parte frontal do ônibus e a quebra dos para-brisas.

Todos os passageiros estão bem e não houve registro de ferimentos graves.

O motorista principal não sofreu ferimentos. Apenas o motorista auxiliar apresentou ferimentos leves, já tendo recebido atendimento médico e encontrando-se em situação estável.

A empresa prestou assistência imediata no local aos envolvidos, acionou os serviços necessários e colabora integralmente com as autoridades competentes para os devidos registros e apuração completa dos fatos.

Ressaltamos que a sinalização de obras, especialmente em trechos de serra, exige atenção redobrada quanto à posição e visibilidade, motivo pelo qual a dinâmica da ocorrência será devidamente avaliada oportunamente inclusive com a participação pelos órgãos responsáveis.

A segurança de seus passageiros sempre foi e é prioridade absoluta, mantendo rigorosamente seus protocolos operacionais, de manutenção de frota e capacitação de motoristas.

Novas informações serão divulgadas, oportunamente, após a conclusão de todas as apurações necessárias."

Partida entre RB Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Fortaleza voltará a campo no domingo (30), na Arena Castelão, contra o Atlético-MG. O duelo pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).