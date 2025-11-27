Santos x Sport: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Sport nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Em 35 jogos até aqui, soma nove vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%.

O time pernambucano já está rebaixado e é o pior visitante da competição, com apenas uma vitória em 17 partidas. Já o Alvinegro Praiano é apenas o 17º melhor mandante, com seis vitórias em 17 jogos.

Campeonato Brasileiro SAN SPO 36ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília); Local Vila Belmiro (Santos, SP); Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC) Var Paulo Roberto Alves Junior (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Os ingressos estão esgotados para esta partida. Atualmente, é o 17º colocado, com 38 pontos. O Vitória, primeiro time fora do Z-4, tem 39 pontos e enfrenta o Mirassol neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão.

O Peixe vive um dilema e ainda não sabe se poderá contar com Neymar "no sacrifício", já que o atacante tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ele foi poupado na última segunda-feira (24), no empate por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio.

O lateral-esquerdo Escobar está fora da temporada após sofrer uma lesão no adutor da coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Já o atacante Lautaro Díaz, que ficou fora da lista de relacionados da última partida por causa de um incômodo no joelho direito, realizou um trabalho físico no gramado, separado do elenco, na última quarta-feira (26).

O Sport vive uma crise financeira e política após a oficialização do rebaixamento. O clube já começou a negociar jogadores, como o goleiro Caíque França, que despertou o interesse do Cuiabá. O nome de Thiago Carpini, atualmente no Juventude, também é ventilado para assumir o comando da equipe no ano que vem.

A situação interna é delicada, com diversas saídas — incluindo a de Yuri Romão, que renunciou à presidência. Com isso, uma reformulação no Departamento de Futebol já está em andamento.

Eleições diretas devem ser convocadas pelo Conselho Deliberativo em até quinze dias, para a escolha de uma gestão tampão até o fim do próximo ano. A crise chegou a um ponto crítico: a sede da Ilha do Retiro teve a energia cortada por falta de pagamento. A Federação Pernambucana de Futebol precisou enviar uma ajuda de custo emergencial para amenizar o cenário.

Dentro de campo, o desempenho reflete o momento do clube: o Sport tem apenas duas vitórias em 35 partidas no campeonato.

Neymar treina com o elenco no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

SANTOS X SPORT - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: Premiere

🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Guilherme, Barreal e Neymar (Rollheiser)

SPORT (Técnico interino: César Lucena)

Gabriel, Matheus Alexandre, Ramon Menezes Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo