Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Sport; Neymar joga?
Camisa 10 vai jogar no sacrifício mesmo com uma lesão no joelho esquerdo
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos divulgou, nesta sexta-feira (28), a lista de relacionados para o duelo contra o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão esgotados.
Atacante do Santos, Carol Baiana fala sobre decisão na Vila: ‘Lutar até o fim’
Futebol Feminino
Neymar, tabu na Vila, apoio da torcida e Z4: como o Santos chega para encarar o Sport
Santos
Santos define Vila Belmiro como palco da decisão diante do RB Bragantino
Futebol Feminino
O Peixe ocupa a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 38 pontos, e precisa de um triunfo para ultrapassar o Vitória na tabela. Além disso, torce para que o Leão da Barra seja derrotado pelo Mirassol neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Barradão.
A principal novidade na relação santista é o retorno do atacante Neymar, que foi poupado na última segunda-feira (24), no confronto diante do Internacional. Ele sentiu o menisco do joelho esquerdo diante do Leão Capiria, mas treinou normalmente com a equipe usando uma proteção na perna.
Neymar:
O jogador entende que o clube vive uma situação emergencial na zona de rebaixamento e decidiu se sacrificar para resolver a questão médica apenas ao fim da competição. Ele foi testado no time titular, mas a definição da minutagem e se ele começa como titular vai ocorrer somente na véspera da partida.
No duelo contra o Mirassol, o camisa 10 do Peixe lesionou o menisco do joelho esquerdo. Apesar de a lesão não ser considerada grave, é necessário um procedimento cirúrgico, que deve ser feito somente no final da temporada.
➡️ Neymar, tabu na Vila, apoio da torcida e Z4: como o Santos chega para encarar o Sport
O único desfalque para a partida será o lateral-esquerdo Escobar, que teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda na última terça-feira (25) e deve perder o restante da temporada. O Menino da Vila Vini Lira surge como opção para o setor. Por outro lado, Lautaro Díaz volta a ficar à disposição após se recuperar de um incômodo no joelho direito.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias