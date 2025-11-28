Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Sport; Neymar joga?

O Santos divulgou, nesta sexta-feira (28), a lista de relacionados para o duelo contra o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão esgotados.

O Peixe ocupa a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 38 pontos, e precisa de um triunfo para ultrapassar o Vitória na tabela. Além disso, torce para que o Leão da Barra seja derrotado pelo Mirassol neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Barradão.

A principal novidade na relação santista é o retorno do atacante Neymar, que foi poupado na última segunda-feira (24), no confronto diante do Internacional. Ele sentiu o menisco do joelho esquerdo diante do Leão Capiria, mas treinou normalmente com a equipe usando uma proteção na perna.

Santos divulga lista de relacionados. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Neymar:

O jogador entende que o clube vive uma situação emergencial na zona de rebaixamento e decidiu se sacrificar para resolver a questão médica apenas ao fim da competição. Ele foi testado no time titular, mas a definição da minutagem e se ele começa como titular vai ocorrer somente na véspera da partida.

No duelo contra o Mirassol, o camisa 10 do Peixe lesionou o menisco do joelho esquerdo. Apesar de a lesão não ser considerada grave, é necessário um procedimento cirúrgico, que deve ser feito somente no final da temporada.

O único desfalque para a partida será o lateral-esquerdo Escobar, que teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda na última terça-feira (25) e deve perder o restante da temporada. O Menino da Vila Vini Lira surge como opção para o setor. Por outro lado, Lautaro Díaz volta a ficar à disposição após se recuperar de um incômodo no joelho direito.