Santos x Sport: inteligência artificial crava resultado com virada no final

Santos e Sport vão se enfrentar, na noite desta sexta-feira (28), em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma inteligência artificial apontou qual será o placar do jogo e quem marcará os gols.

De acordo com o ChatGPT, o Santos vai vencer o Sport por 2x1 de virada na Vila Belmiro. Pablo vai abrir o placar para o Leão no primeiro tempo. O Peixe empata ainda na primeira etapa com Guilherme, e Álvaro Barreal dará números finais ao duelo já nos acréscimos.

A previsão da IA apontou que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda vai pressionar o Leão desde o começo da partida. A iniciativa arrojada cederá espaços ao time visitante, que vai abrir o placar em um contra-ataque.

Depois de muitas tentativas, o Santos vai furar a defesa do Sport com um chute de fora da área do camisa 11. Na segunda etapa, a pressão santista vai continuar, e Barreal vai aproveitar um rebote para dar a vitória ao Peixe.

Vale lembrar que o jogo entre Santos e Sport é vital na luta contra o rebaixamento. O Leão já está matematicamente rebaixado, mas o Peixe luta com todas as forças para evitar uma queda. Atualmente, o Santos é o 17° colocado do Brasileirão com 38 pontos. O Sport aparece na 20 colocação da tabela com apenas 17.

Vila Belmiro vai receber Santos x Sport (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

Como chegam Santos e Sport para o jogo

O Santos precisa vencer o Sport para sair da zona de rebaixamento. Os ingressos estão esgotados para esta partida. Atualmente, é o 17º colocado, com 38 pontos. O Vitória, primeiro time fora do Z-4, tem 39 pontos e enfrenta o Mirassol neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão.

Neymar será relacionado para Santos x Sport e vai jogar no sacrifício, já que o atacante tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ele foi poupado na última segunda-feira (24), no empate por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio.

O Sport vive uma crise financeira e política após a oficialização do rebaixamento. O clube já começou a negociar jogadores, como o goleiro Caíque França, que despertou o interesse do Cuiabá. O nome de Thiago Carpini, atualmente no Juventude, também é ventilado para assumir o comando da equipe no ano que vem. O duelo entre Santos x Sport será nesta sexta-feira (28), às 21h30 (Brasília)