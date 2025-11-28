O Santos ocupa a 17ª posição na tabela, com 38 pontos, e precisa da vitória contra o Sport para tentar deixar a zona de rebaixamento. Com apenas três rodadas restantes na competição, cada ponto tornou-se fundamental para o time santista evitar o rebaixamento.

Previsão para Santos x Sport - 36ª rodada do Brasileirão

O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, realizou uma análise do confronto e prevê resultado favorável ao time da casa. Segundo sua interpretação, o Santos apresenta indicativos positivos para o jogo.

De acordo com a análise do vidente, o Peixe deve entrar em campo com postura equilibrada e determinada, jogando de forma organizada e buscando corrigir falhas recentes. A previsão indica que o time atacará com objetividade, aumentando suas chances de vitória.

Fator casa empurra Santos, que pode ter retorno de Neymar

A Vila Belmiro será palco deste duelo onde o Santos busca aproveitar o fator casa para conquistar os três pontos diante do já rebaixado Sport. Uma vitória pode tirar o Peixe da zona de rebaixamento, dependendo do resultado do Vitória, adversário direto na luta contra o rebaixamento.

No duelo contra o Mirassol, o camisa 10 do Peixe lesionou o menisco do joelho esquerdo. Apesar de a lesão não ser considerada grave, é necessário um procedimento cirúrgico. Por isso o camisa 10 foi poupado na rodada seguinte, no empate por 1 a 1 contra o Internacional.

O Departamento Médico recomenda que Neymar passe pela cirurgia e fique afastado por aproximadamente um mês. No entanto, o atleta entende a importância do duelo contra o Sport e, por isso, pretende jogar "no sacrifício" para ajudar o Santos neste momento delicado na zona de rebaixamento.