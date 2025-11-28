Neymar, tabu na Vila, apoio da torcida e Z4: como o Santos chega para encarar o Sport

O Santos chega ao penúltimo jogo em casa pressionado para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano encara o já rebaixado Sport pela 36ª rodada da competição.

Neymar foi relacionado para o duelo contra o Leão da Ilha. Depois de sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, a quarta nesta temporada, o jogador quer atuar no sacrifício, com infiltrações, e deixar para o final do ano a artroscopia.

Ele realizou atividades com o elenco utilizando uma proteção no local, enquanto os companheiros evitavam contato físico de risco. Neymar vai contrariar o pedido do Departamento Médico, que recomenda operar o quanto antes, para ajudar o time a evitar um novo rebaixamento.

O desentendimento entre o Santos e o pai do jogador ficou evidente na última terça-feira (25), durante o evento de anúncio da compra da marca de Pelé pela NR Sports, empresa que cuida da carreira e imagem do atleta. Marcelo Teixeira e o empresário evitaram falar sobre o assunto, apesar de ser inevitável diante da forte presença da imprensa no Museu Pelé.

Inicialmente, o discurso era de que Neymar seria reavaliado antes de qualquer diagnóstico público. Ele foi poupado do último jogo do Peixe, contra o Internacional, por receio da diretoria de perdê-lo até o fim do campeonato.

O pai do camisa 10 soube oficialmente da lesão apenas no evento e ficou indignado. O presidente santista deixou o local às pressas e foi duramente criticado pelo vazamento das informações.

Com apenas um ponto de diferença para o Vitória, primeiro clube fora da zona do rebaixamento, o Peixe precisa vencer o Sport, que também enfrenta crise política interna, e torcer para que o Leão da Barra seja derrotado pelo Mirassol no próximo sábado (29), no Barradão.

Torcida do Santos promete grande festa no duelo contra o Sport. (Foto: Vila Belmiro durante o jogo do Santos contra o Mirassol. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Tabu na Vila Belmiro:

O Sport iniciou um processo de reformulação no departamento de futebol especialmente após a renúncia do presidente Yuri Romão.

A equipe rubro-negra não vence na Vila Belmiro desde 2017. Naquela partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, os destaques do Leão eram Magrão, Everton Felipe, Diego Souza e André, mas o gol da vitória saiu do banco, com Osvaldo, que abriu o placar aos 36 minutos.

No Santos, os principais nomes eram Lucas Lima, atualmente no Sport, Bruno Henrique e Copete, mas isso não foi suficiente para evitar a derrota em casa.

Para o duelo desta sexta, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar, diagnosticado com lesão no adutor da coxa esquerda. Já o atacante Lautaro Díaz, ausente contra o Internacional por conta de um incômodo no joelho direito, fez trabalho físico separado do elenco no CT Rei Pelé.

Pelo terceiro jogo consecutivo, as principais torcidas organizadas do clube se uniram para apoiar o time desde a chegada do ônibus, formando o tradicional corredor de fogo com bandeiras, fogos e sinalizadores nos arredores do estádio.