Eric Faria elege lista de melhores atacantes do Brasileirão; confira

Jornalista e comentarista do grupo Globo, Eric Faria divulgou nas redes sociais, sua opinião sobre os melhores atacantes deste Brasileirão 2026. A lista inclui craques de gigantes do futebol brasileiro e atletas a ficar de olho.

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O profissional não chegou a mencionar Pedro na lista, no entanto, abriu o vídeo elogiando o atleta. Mencionou a atuação de placa contra o Fluminense e falou de uma possível convocação à Copa do Mundo.

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Comentarista divulga via redes sociais, atacantes para observar neste Brasileirão (Foto: Divulgação/Globo)

Atacantes para ficar de olho nesta edição do Brasileirão

Segundo o jornalista esportivo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians possuem os principais atacantes do país, contando com fortes presenças na área e artilheiros certeiros:

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- O futebol brasileiro tem ótimos centroavantes. No Palmeiras, temos uma dupla que é fora de série: Flaco López e Vitor Roque. Estamos falando de um atacante que deve ser observado no próximo ciclo. A gente tem o Calleri no São Paulo, que é um jogador de outro estilo, mais experiente, com muitos recursos para posição, além de ter uma liderança muito positiva. E no Corinthians tem o Yuri Alberto que é um centroavante que recebe críticas, mas acho que consegue sempre jogar no limite, e faz muitos gols também. É um cara muito importante - destacou Eric.

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Por outro lado, o comentarista não deixou de mencionar grandes nomes que devem ser observados e outros que marcaram história em edições anteriores do campeonato:

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- No Santos tem o Gabigol, que não está no melhor momento, mas está tentando se recuperar, e tem uma carreira indiscutível. Temos o Kaio Jorge no Cruzeiro, último artilheiro do Brasileirão, joga muito. Centroavante com muitas virtudes, rápido e veloz, que chuta com muita precisão. Viveros, do Athletico-PR, um jogador muito forte, arrasta a defesa adversária e sabe fazer seus gols. Por fim, tem o Carlos Vinicius no Grêmio, grande centroavante, artilheiro do Brasileirão até agora, um cara que certamente até o fim do ano vai fazer muitos gols - apontou o jornalista.

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