Convidado do episódio 35 do 'Podcast Denílson Show', Vampeta deu o que falar durante sua entrevista. O ex-jogador opinou sobre a dinamica do jornalismo esportivo na atualidade e citou Pedrinho como exemplo, por ser ''intelectual'' demais. O comentarista ironizou as gírias e a forma do ex-Vasco de se posicionar - e foi retrucado pelo profissional do SporTV.